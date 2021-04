Patricio Giménez confirmó que Susana se vacunará con la Pfizer en Uruguay

Vacunas para la diva y su familia. Patricio, el hermano de Susana Giménez, confirmó que tanto él como su hermana se vacunarán en Uruguay y ya sacaron turno para recibir sus dosis en los próximos días.

"Yo estoy a la espera de que la app nos indique cuándo y dónde vacunarme", reveló en diálogo con el programa radial Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen

Días atrás, la hija de Susana, Mercedes Sarrabayrouse también recibió una dosis de la vacuna china Sinovac en Uruguay. La conductora, mientras tanto, recibirá la Pfizer que es la destinada para el grupo etario mayor de 70 años.

Aunque está alejada de la televisión, Giménez participará en Porno y helado, una serie de Amazon creada y dirigida por Martín Piroyansky. También estarán en el elenco Nachito Saralegui, Sofi Morandi, Eliseo Barrionuevo, Javier Niklison, Santiago Korovsky y Favio Posca.

"Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie que se llama Porno y Helado. "Bueno, porno no es, eh", aclaró entre risas en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

"Es muy graciosa, muy divertida", agregó definiendo como un "genio" a Piroyansky. "Yo hago uno de los capítulos. Uno y un poquito, hago un cameo. Una cosa chiquita. No soy protagonista, pero me divierte porque como hace un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de hacerlo. No les puedo contar nada más porque si no, nos deschavamos".

La serie cuenta la historia de Pablo (Piroyansky), un hombre inmaduro de 30 años que junto a su mejor amigo Ramón (Saralegui), un perdedor nato, y Ceci (Morandi), una joven estafadora, crean una banda de rock falsa que se apodera por completo de la escena local de la música. Porno y helado es el título de la primera canción que componen, la cual se vuelve un éxito arrollador e inesperado. Antes de todo eso, la diva de los teléfonos será vacunada. Un alivio en medio de la pandemia de COVID-19.