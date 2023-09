Paula Chaves cruzó a Zaira: habló de "decepción" y de los incómodos cruces en el supermercado

Paula Chaves abordó una vez más públicamente el distanciamiento que mantiene con Zaira Nara, arrojando luz sobre un tema que ha generado interés en el público. El conductor del programa Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff, logró que la modelo se explayara sobre el asunto, a pesar de su inicial reticencia.

Chaves comenzó la conversación aclarando: "Lo mío con Zaira (Nara) es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte". La mujer de Pedro Alfonso destacó que en su perspectiva, ningún vínculo debe atar a nadie y que buscar el bienestar personal es esencial.

"Seguimos siendo vecinas, vivimos cerca y nos cruzamos, pero es como si te cruzara a vos en el supermercado, nos vamos a saludar pero no nos vamos a quedar hablando de la vida".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La conversación se profundizó aún más cuando Andy siguió preguntando, y Paula finalmente admitió: "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos, yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau".

Sobre la posibilidad de un acercamiento en el futuro, Paula señaló: "No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas".

El tema se cerró con la intervención de Abel Pintos, quien compartió su experiencia en situaciones similares y afirmó: "Uno puede perdonar, aceptar, incluso con el paso del tiempo entender, pero eso no conlleva en sí mismo retomar una relación. Después tal vez sea el momento de empezar otro tipo de relación o empezar de cero. Es raro retomar porque ya no sos el mismo". Paula Chaves concluyó aclarando que no tiene que perdonar nada y que su distanciamiento con Zaira es una cuestión personal que nadie más comprende en su totalidad.