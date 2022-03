Paula Chaves dijo que no trató a la China de "sorete" y que se pelearon por "cosas íntimas"

Otro capítulo de la historia entre Paula Chaves y Eugenia "China" Suárez comenzó ayer cuando la ex modelo decidió abrir su corazón para revelar cual fue el motivo que la alejó de la ex Casi Ángeles. Tras el Icardigate, muchas amistades le fueron soltando la mano a la China, pero el cuarteto que conformaban Chaves, Maria del Cerro, Zaira Nara y la propia actriz parecía incorruptible.

Sin embargo en un grupo de WhatsApp de amigas, como tiene la mayoría de los mortales, una frase de la esposa de Pedro Alfonso dejó a todos los integrantes anonadados, inclusive la propia China: "¡Vi los chats, sorete!".

Meses después de que se conociera este mensaje, finalmente la que rompió el silencio fue Chaves, quien aseguró que ella "nunca le dijo sorete a nadie" y que el distanciamiento ocurrió porque pasaron "cosas intimas que no estuvieron buenas", según dijo en el programa de Ángel de Brito.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"La verdad me da mucha tristeza todo lo que pasó, pero no es mi tema. Yo no estoy enojada ni nada, ni mucho menos", aclaró con tono nervioso y siguió: "Estoy apenada y muy triste por todo lo que sucedió". Lo que no aclaró es sí el termino "basura", también fue mentira porque según trascendidos, "sorete" no fue el único agravio.

Además, expresó: "A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda". Recordó su trabajo en Ideas del Sur y afirmó: "Trabajé muchos años en Este es el Show y tocábamos muchos temas, pero a mí me incomoda tener que hablar del otro".

Por otro lado, Paula destacó que "no le gusta verse en los titulares de las noticias por cosas que no son de ellas". "Cuando no tengo nada que ver, me hace mal que hablen de mi", finalizó.

El enojo de Paula Chaves

Antes de que la China Suárez y el marido de Wanda se encontrarán en París en agosto, la inquieta Chaves ya olía todo este escándalo. "Cuando Mauro Icardi empieza a likear a la China Suárez, dentro del entorno de amigas de Paula Chaves empieza a haber un revoloteo, un '¿qué está pasando?'. Y es Paula la que se comunica con la China", contaron sobre el escándalo.

En ese diálogo Chaves le aclaró a la China que Icardi estaba casado y que era el marido de la hermana de una de sus amigas. Paula le dijo a la China "¿Estás likeando a Mauro Icardi, el marido de Wanda? Y está mi amiga Zaira", lo que generó cierto resquemor entre ambas, e incluso llevó a la propia modelo a pedirle disculpas a su amiga por el enojo.