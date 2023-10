Paula Chaves habló sobre la separación de Pedro Alfonso: “Tuvimos un re quilombo”

Hace pocos días, Paula Chaves habló de su matrimonio con Pedro Alfonso y las idas y vueltas de la convivencia. En un momento, la modelo recordó una profunda crisis que tuvieron en los 13 años que llevan juntos. Y claro, eso disparó las alarmas en algunos chimenteros que no dudaron en afirmar que la pareja estaba destrozada. De hecho, en LAM, el programa de Ángel de Brito, dieron a entender que estaban separados.

Todo comenzó cuando Paula, que conoció a Pedro en Showmatch, cuando participaba del Bailando y él era productor, en el año 2010, se casaron cuatro años después, y luego se convirtieron en padres de Olivia, Baltazar y Filipa, hizo el relato de una dura pelea. “Estuvimos tres semanas sin hablarnos”, lanzó Chaves, sin tener en cuenta que su frase iba a generar un revuelo tremendo.

De ahí en más, varios panelistas y cronistas salieron a darle fuerza al rumor de la separación y hasta hubo guardias para confirmar el fin del amor. Pero Paula, harta de la fake news, decidió realizar un profundo posteo en redes a través de un video. “No estoy separada, fue una nota que di ayer y bueno, se armó un título. Pero no estoy separada, estoy felizmente muy enamorada de mi marido”, fue lo primero que dijo.

Luego, para darle más sustento a sus palabras, publicó una historia de Instagram con una foto de su marido y le agregó la frase: “Como los vinos”, en una alusión a que Pedro mejora con los años. Luego aclaró que lo que había dicho era que habían estado distanciados pero que todo se solucionó en su momento. En verdad, el relato que había hecho Paula había sido confuso. Durante la entrevista había lanzado: “Pasamos tres semanas sin hablarnos, teniendo que darnos un beso en escena. Nosotros somos muy novios siempre, tenemos una muy buena relación, nos reímos. Pero tuvimos un re quilombo este año y nos peleamos”.

Y agregó: “Estuvimos separados viviendo juntos. Dormíamos en cuartos separados. Nuestros hijos nunca se dieron cuenta. Hasta que todo se solucionó. Pero fue duro. Él me dice algo sobre una escena, y me cae bien, pero al ser marido y mujer nos conocemos tanto que es complejo. Lo superamos de la única manera que se puee. Hablamos mucho, mucho, mucho y el teatro también ayudó. Fue fuerte esta, pero entiendo que son cosas que pasan”.

Esa no fue la primera vez que Paula y Pedro se separaron. En 2011, cuando apenas llevaban meses en pareja, Chaves, que por entonces era conductora de La Cocina del Show había contado: “Como esta relación fue pública desde el comienzo, me parece lo más justo contarles que con Peter ya no estamos juntos. No hubo pelea ni nada parecido, quedamos como grandes amigos. Tenemos personalidades diferentes, pero nos seguimos queriendo y respetando”.

Pero, al poco tiempo volvieron a estar juntos. De hecho, la pareja se afianzó. En 2012 formaron equipo en Bailando por un sueño y luego compartieron varias temporadas teatrales en Villa Carlos Paz. En septiembre de 2014, decidieron casarse y realizaron una de las fiestas más grandes que se recuerde en el ambiente de Showmatch. Para entonces ya era padres de Olivia. Luego llegarían dos hijos más y un amor que se vuelve cada día más fuerte.