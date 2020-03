Paula Chaves, la "China" Suárez y la trastienda de PH: ¿plantó a Andy para no cruzarse con Pampita?

Sin lugar a dudas, Paula Chaves es una de las pocas amigas "famosas" de Eugenia Suárez. La modelo se mantuvo incondicional con la "China", incluso cuando sus otros amigos, Nico Vázquez y Gimena Accardi, acusaron a la ex Casi Ángeles de egoísta por alejarse tras la muerte del hermano menor del actor. En este contexto, la repentina ausencia de Chaves al primer programa de Podemos Hablar -el ciclo de Andy Kusnetzoff- no hizo más que arengar los rumores de que la modelo se había bajado para evitar encontrarse con Carolina "Pampita" Ardohain, otra de las invitadas. La explicación de la mujer de Pedro Alfonso.

"Ay, es mentira", se atajó de inmediato, en diálogo con el portal Ciudad. "Hablé con Telefe y les pedí de no ir porque me sentía mal y al estar embarazada no quería exponerme. Preferí quedarme tranquila en casa. Tengo cero problema con ella (por "Pampita") y compartí un montón de trabajos".

Pese a los rumores que insistían en que la modelo optó por bajarse del ciclo para evitar un encuentro incómodo con "Pampita", Chaves reforzó que su decisión tuvo que ver con su estado de salud y su embarazo de cuatro meses. "Fue más porque estoy embarazada y no me sentía bien. Si no hubiera estado embarazada, me bancaba el malestar e iba de todas formas. Pero estando embarazada, con todo lo que está pasando (por el brote de Coronavirus) y las recomendaciones que están dando, si tengo la posibilidad de quedarme en casa, prefiero hacerlo".

"Hablé con el canal y me dijeron que no pasaba nada, que me quedara tranquila y que me entendían. Por eso me quedé", insistió, al tiempo que aclaró que su decisión no se debió a la pandemia: "No fue puntualmente por el Coronavirus, porque las medidas de precaución estaban tomadas; pero es un todo. El contexto en general. Me quedé en casa porque no me sentía bien. Agradecí la invitación, pero lejos de lo que se dijo".

Consultada sobre la relación que mantiene con "Pampita", la modelo fue categórica: "Trabajé un montón de tiempo con ella en Showmatch. Tengo la mejor, no pasa absolutamente nada. No fue por eso".