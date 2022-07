Paula Chaves relató cómo fue el momento en que su hija convulsionó y contó quién es el motoquero que la ayudó

Hace unos días, Paula Chaves vivió uno de los momentos más duros de su vida. Mientras manejaba su camioneta por la Panamericana rumbo a una clínica porque su hijo Baltazar estaba descompuesto, su hija menor, Filipa, comenzó a convulsionar. Desesperada, la conductora pidió ayuda a las automovilistas y un motociclista frenó para darle una mano.

Una vez que su hija fue atendida y todo se calmó, Chaves relató todo lo que vivió a través de sus historias de Instagram. “Hoy por suerte estamos bien, ayer yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar, Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó”.

Luego de contar que Filipa, de dos años, ya había sufrido otro episodio de convulsiones en diciembre, Paula contó que no era grave para su salud. “A ella no le afecta neurológicamente porque el foco de la convulsión es la fiebre, pero imaginen cómo estaba yo”, explicó en una historia.

Entonces, llegó el momento en el que el motociclista, la vio y la ayudó a llegar hasta una clínica en San Isidro: “Es ahí en la Panamericana donde me ayudó el motoquero, a quien me encantaría poder contactar”. Y completó: “Yo frené, y cuando veo al muchacho cerca le grité: ‘Vení, ayudame por favor’. No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije: ‘Atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto”.

Entonces, siguió con su relato: “Y así fue, mientras las médicas divinas atendían a Filipa, entró el motoquero salvador con Balta a upa, diciéndome que llevaría el auto al estacionamiento de la clínica. Querido motoquero superhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo: ‘Mamá, me dejaste en el auto con un señor con casco’, gracias por cruzarte en nuestro camino”.

Una vez que su hija se recuperó, Paula utilizó sus redes sociales para ubicar al motociclista que la ayudó ya que en el momento no le preguntó su nombre ni su contacto. “Si alguien lo conoce, me gustaría poder agradecerle al motoquero héroe y saber cuál es su nombre”.

Por supuesto, sus más de 4 millones de seguidores la ayudaron. Hace pocas horas, Paula contó en Instagram: “Creo que apareció. Gracias por cruzarte en nuestro camino NAHU @problemamio.22. Nahuel tiene 18 años. Le di a MI HIJO, mi celular y mi camioneta. Doy fe que es de confianza. Hace mensajerías. Vive en Don Torcuato y está buscando laburo”.

Un final feliz.