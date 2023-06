Paula Chaves reveló cómo fue su pelea con Laurita Fernández y por qué le hizo la cruz a Iúdica

El paso de Paula Chaves por el estudio de LAM dejó mucha tela para cortar. Es que durante la entrevista que le realizaron, aprovecharon para preguntarle de todo a la modelo, y esto involucró peleas y rumores que la esposa de Pedro Alfonso protagonizó muchos años atrás, y que nunca fueron aclaradas.

En este caso, a la ganadora del reality show Super M 2002, la indagaron acerca de una pelea que tuvo con Laurita Fernández en 2015, cuando los rumores aseguraban que Chaves se había negado a que participe como compañera de Alfonso en el Bailando por un Sueño de aquel año. "Cuando a Pedro le ofrecen bailar con Laurita Fernández, ¿vos dijiste 'no, con Laurita no'?", cuestionó Ángel de Brito.

"Nunca le ofrecieron bailar con Laurita. Que yo me acuerde, no. En su época también me habían adjudicado que yo había bajado a Gustavo (Conti). Yo no tengo incidencia en el Chato (Prada) y Fede (Hoppe). De hecho, eso a mí me puso muy mal", respondió Paula, negando la versión nunca confirmada..

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Porque ustedes eran muy amigos con "La Negra" (Ximena Capristo) y después...", la interrumpió el conductor. "Siempre se me llevaba como que yo era la que hacía los tejes, como que Pedro era un pollerudo y yo era la que hacía los tejes y manejes con las cosas del teatro o del Bailando", explicó.

El conductor del programa de América TV, aprovechó la información que tenía sobre la pelea que Chaves negaba y acorraló a la modelo con una simple frase. "A Laurita no te la bancabas", expresó, lo que generó risas de todos los presentes en el estudio.

"¡Ay! En su momento, de verdad, me había enterado una cuestión, que me la había dicho un periodista muy importante, que ella estaba tejiendo algo y ahí se me cruzó, me enojé y lo arreglé en ese momento", aclaró Paula respecto a la enemistad entre ambas.

"¿Se lo dijiste a ella? ¿Fuiste?", insistió el conductor. "Sí, de una", reveló la modelo. "¿Y qué te dijo?", quiso saber De Brito. "No, no…"., expresó Chaves, tratando de no profundizar en la disputa expuesta.

"¿Estaba tejiendo con Pedro? ¿Un romance con Pedro?", la acorraló De Brito. "Había una situación rara en Carlos Paz. Sí, yo estaba con Oli de bebita. ¿Viste que siempre se armaban como rum-rums en las temporadas", explicó sobre el conflicto Paula.

"Para tener prensa", indicó el conductor. "Pero con un bebé en la mano, ¿qué hiciste?", quiso saber. "Yo le dije 'no lo armemos por acá. Aparte nosotros no nos metemos en eso'. Fui, la encaré y lo hablé", aseguró Chaves.

"Pero no estaba ella en la obra", le preguntó De Brito a la modelo. "Sí, ella estaba en la obra. Pero después nunca me enteré que le habían ofrecido a Pedro bailar con Laurita", recordó Paula.

"A mí me habían contado eso, que iba a bailar con Pedro", reconoció el conductor. "Es que a veces se me ponía a mí como que yo decía quién iba a estar en la obra. Mirá si yo me voy a sentar con el Chato y Fede y decirle 'con Laurita no, Gus Conti'. Como que se me daba un montón de peso. Si lo piensan dos veces, miren si los productores van a hacer eso", argumentó la modelo.

La visita de Paula a LAM dejó mucha tela para cortar. Allí también se encargó de despejar la x en la pelea que mantuvo con Mariano Iúdica.

"En una comida de un elenco, en Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y cuando se fue me dijo que Pedro no quería trabajar conmigo. Yo tenía a Oli a upa. Y yo le decía '¿qué?'. Y él me decía 'vos nunca hiciste La cocina del show porque Pedro nunca quiso trabajar con vos'", precisó Chaves. "Ahí me di cuenta de que por ahí lo estaba diciendo por bocón, pero me calenté y le hice la cruz", agregó.

"No lo podía ni ver. Pero después pasaron los años y no me lo crucé nunca más. Nos cruzamos en un Martín Fierro, nos abrazamos y ya", aclaró Chaves, dejando en claro que ya no existe relación entre ambos.