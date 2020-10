Paula Chaves reveló detalles secretos de la reconciliación de la "China" con Gimena Accardi

En 2017, hace ya poco más de tres años, la fuerte amistad que existía entre Gimena Accardi y Eugenia la "China" Suárez llegó a su fin de la peor manera. Por aquel entonces y tras la muerte de Santi Vázquez (falleció en diciembre de 2016 en Punta Cana), Nicolás Vázquez y Accardi acusaran a la “China” Suárez de mala amiga por no haberlos acompañado durante el duelo por la muerte del hermano menor del actor.

Sin pelos en la lengua, fue Accardi quien confirmó en su momento la distancia. “Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, muy triste, muy delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos”.

Pero pese a que las críticas que fueron públicas y mediáticas, la “China” no quiso referirse a la pelea en ningún momento y solo acotó años atrás: “Uno no es un robot, y sufre. Prefiero dejarlo en la intimidad. Hay cosas que se hablan en privado, que son parte de la vida de uno".

El tiempo pasó y fue limando asperezas entre los actores hasta el punto que las actrices tuvieron un pequeño acercamiento a través de las redes sociales, y a pesar del distanciamiento que había entre ellas, se empezaron nuevamente a seguir en Instagram.

Fue otra lamentable tragedia la que unió nuevamente a ambas actrices. La pareja de Benjamín Acuña no dudó en darle sus condolencias a Accardi tras la muerte de su papá, Hugo, de 62 años. El hombre falleció luego de permanecer 55 días luchando contra una neumonía bilateral: "Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. Gimena, te abrazo”, escribió La China.

Paula Chaves, amiga de ambas y que en su momento había salido en defensa de la China, fue la que confirmó la reconciliación durante una nota con Intrusos, donde además contó cuál fue su rol para que sus amigan volvieran a fortalecer el vínculo que las unía. “Ellas tienen su relación desde antes y la verdad es que no tuve que intervenir. Yo sé que la China estaba en Chile y no tuve que intervenir en ese encuentro. Me alegro”, contó.

Y consultada sobre si pudo hablar con Accardi sobre el rencuentro virtual con La China, Paula agrego: “No hablamos de eso, estaban viviendo un momento bastante complicado por todo lo que les pasó”. Cabe recordar que las actrices habían mantenido un primer encuentro años atrás, cuando ambas fueron parte en septiembre de 2018 del ViveRo, el homenaje que Cris Morena le hizo a Romina Yan y en el cual la China se cruzó en vivo con Nico Vázquez.

En aquella oportunidad, Gime Accardi mantuvo una entrevista con la revista Luz, donde aclaró: "No soy rencorosa en nada en mi vida. Suelto rápido y puedo perdonar. Eso sí, si eso dañó el vínculo ya no será como si nada hubiera pasado. Todo tiene una consecuencia. No es mi rencor, es tu acción. No te juzgo, lo entiendo, puede pasar, pero yo decido qué hago con esa relación después".

Luego llegó la pregunta específica sobre su relación y distanciamiento con la China. "Nos cruzamos en el Gran Rex y está todo bien. Conocí a la beba (por Magnolia) divina, la felicité, charlamos. Todo más que bien, pero el vínculo no vuelve a ser lo que era, obvio. "Puedo no tener rencor, disculparte, pero igualmente alejarme. No voy a seguir en el vínculo haciéndotela pasar mal. O se corta o se empieza de cero y está todo bien", concluyó.