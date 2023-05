Paula Chaves reveló el motivo oculto por el cual Pedro y Listorti ya no se pueden ni ver

Una amistad que parecía inquebrantable. Una dupla laboral incuestionable. Un vínculo que se rompió de un día para el otro. José María Listorti y Pedro Alfonso supieron ser compañeros y generaron una conexión dentro del humor tan importante, como rendidora. En principio, formaron parte en distintas ediciones conducidas por Marcelo Tinelli, y luego también protagonizaron dos películas. Pero, a la hora de ir por la tercera, en el año 2017, se cortó la relación que mantenían.

La primera película que protagonizaron fue Socios por accidente (2014) y la segunda fue su continuación, Socios por accidente 2 (2015). Ambas con total éxito, por lo cual el dúo apostó por protagonizar una tercera película dos años después, teniendo en cuenta que probablemente iba a captar la atención y aceptación del público a través de la popularidad que estaban manejando. No sólo desde el momento personal de cada uno, sino por la imagen que brindaban en conjunto.

Pero, al parecer, la creación de la película “Cantantes en guerra”, fue lo que terminó de arruinar el vínculo que mantenían. Lo que sucedió fue a raíz de diferencias en cuanto a la actuación de cada uno en la película y sobre la importancia que le brindaron. La mala relación fue tal, que finalmente a la película no le fue bien y por el lado de Alfonso era tal la molestia, que ni siquiera se encargó de publicitarla, ni de participar de las rondas de prensa.

Si bien nunca admitieron la pelea, a pesar de que a partir de ese momento dejaron de mostrarse juntos, en los últimos días Alfonso eligió hablar por primera vez en seis años sobre lo sucedido.

“Por ahí lo que pasó es que quedó eso por la última película porque no funcionó como esperábamos. Pero después, no sé… Surgieron algunas cosas, pero yo nunca tuve mala relación. Lo que sí, hubo muchas cosas que yo sentí que no me dieron bola, en cuanto a la película. Tanto en la cuestión artística como actoral”, manifestó.

Sobre la problemática que tuvieron, la cual no pudieron afrontar porque a él no le gusta hablar acerca de esos temas y prefiere aislarse, comentó: “También a veces me anulo, que es como un problema mío. Pasé toda una etapa que quería decir algunas que no podía. Sentí que hubo cosas muy puntuales que a mí me hubiese gustado hacer y como que no me dejaron. Eran cosas muy chiquititas”.

“Él también estaba en la mezcla del enojo porque no funcionó, porque era productor. Era todo una mezcla. También yo me hago cargo de esto, de lo que se genera por no responder”, cerró.

Por eso mismo, en las últimas horas fue su esposa, Paula Chaves, quien dialogó con Socios del Espectáculo acerca de este mismo tema y cómo se lo tomó Pedro. Al principio, comentó que uno de los problemas más centrales que tiene su marido es que no responde el celular. Que si está enojado, molesto o mismo si no le pasa nada, no le gusta contestar los mensajes, por lo cual vive incomunicado.

“No me acordaba de ese momento, posta. Pedro tiene un tema de que muchas veces no contesta el teléfono. Cuando trabajábamos en Ideas, me han llamado el Chato Prada y Fede Hoppe para decirme: 'Paula, por Dios. Pedro no nos contesta hace tres días'. Yo lo tenía al lado durmiendo y decía: '¿Qué onda este pibe que no contesta?'. A mí me daba calor porque yo contesto todo, soy re correcta. Pero bueno, con el tiempo entendí que él maneja su Whatsapp como si fuese el teléfono fijo de su casa", aseguró.

Sin embargo, una de las declaraciones más fuertes que realizó, fue determinar que entre ellos dos “nunca” hubo una amistad. Que todos los años que vivieron juntos y compartieron proyectos laborales y diversos momentos, fueron sólo como trabajadores y no fomentaron una amistad de por medio, como sí parecía para el público.

“En su momento, Pedro había sentido que no estaba tan de acuerdo con algunas cosas de la película. Y ahí es como que se retrae y prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás. Pero relación de amistad con José creo que nunca hubo. Tampoco hubo una pelea puntual", sentenció.

“Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos. Me decís: '¿Te peleaste con Pedro en el verano?'. Y no es que nos peleamos, son desgastes por estar trabajando juntos. Son cosas que después pasan y pasan. No es que fue una crisis o una pelea enorme. El mismo desgaste de trabajar mucho tiempo juntos, que algunas cosas no te gusten", sostuvo.

"Pepe tiene esto que para mí es recontra valioso de que no tiene ganas de contestar, no contesta. Yo a veces debería aprender de eso. De no estar todo el tiempo full time con el teléfono, contestándole a todo el mundo. Uno también tiene la libertad de decir: 'Prefiero no hacer esto'. En su momento, él lo habló", concluyó.