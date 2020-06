Pechogate: Romina Malaspina se tomó con humor la situación en Canal 26 y les pidió a sus seguidores que le manden memes

La ex Gran Hermano y modelo, Romina Malaspina, salió al cruce de las críticas a su atuendo y sus conocimientos en economía e indicadores de una peculiar forma: con memes. La co-conductora del noticiero de Canal 26 les pidió a sus seguidores que le manden la mayor cantidad posibles de memes sobre el episodio del miércoles. Cabe recordar que Malaspina fue tendencia por dos motivos; conducir el programa con un top que dejaba ver todo y confundir la bolsa de New York con la de Buenos Aires.

"Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras", escribió en Twitter. Y agregó: "Dejen de hacerse las mojigatas. Claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo 'anormal' vamos a seguir para atrás. Evolucionen". Al mismo tiempo, la ex hermanita utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, para publicar algunas postales del llamativo atuendo con el que encendió las redes sociales.

Acto seguido le solicitó a varios de sus seguidores de la red social del pajarito que le pasen algunos memes de todo el episodio en el que también se vio involucrada Sol Pérez que es la co-conductora del programa que se emite por esa misma señal pero de 20 a 22. Cansada de las críticas que recibe, Sol disparó: “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intenten rebajarme”.

Este año las autoridades de Canal 26 decidieron apostar a varias vedettes para completar su staff periodístico. Junto a Pérez y Malaspina también se encuentra, entre otras, Celeste Muriega.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Malaspina ya había sido noticia hace unos días cuando en una story de Instagram se quejó de la falta de capacidad que tiene el Iphone para el reconocimiento facial con barbijos. Lo llamativo es que su reclamo fue dirigido al fundador de Apple, Steve Jobs, que falleció en 2011.

Pero volviendo al episodio del martes, acá te dejamos algunos memes más para que veas.