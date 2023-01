Mano a mano Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us: "Intenté jugarlo, pero me quitaron la consola"

Todo comenzó con un juego desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. The Last of Us pone al jugador en la piel de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales.

Su desarrollo comenzó en 2009, poco después del lanzamiento del anterior juego de Naughty Dog, Uncharted 2: El reino de los ladrones y recayó en Bruce Straley y Neil Druckmann. Uno de los aspectos centrales de la narrativa del juego viene dado por el vínculo entre sus protagonistas, interpretados por los actores Troy Baker y Ashley Johnson.

Fue tal el éxito que generó entre los jugadores de la consola de Sony, que no solo la entrega tuvo su segunda parte en 2020, una remasterización de la primera entrega en 2014 y una adaptación para las consolas de nueva generación, sino que además ​en marzo del 2020 HBO anunció el desarrollo de una adaptación televisiva a cargo de Druckmann y Craig Mazin, la cual se podrá ver a partir del próximo 15 de enero por HBO Max.

The Last of Us, The Last of Us Remasterizado, The Last of Us Parte II y The Last of Us Parte I han vendido en conjunto 37 millones de unidades en todo el mundo, según ha anunciado el director creativo de la saga y vicepresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, en un comunicado publicado en el blog del estudio, donde también ha compartido un segundo arte conceptual del multijugador de The Last of Us en el que trabajan.

Druckmann remarcó que en junio de 2023 se celebrará el décimo aniversario de la saga, y prometió que este año "comenzarán a ofrecer algunos detalles del ambicioso juego multijugador de The Last of Us". El también guionista anuncia que el título online estará dirigido por Vinit Agarwal (diseñador en Naughty Dog desde 2014), Joe Pettinati (con roles narrativos en el estudio desde 2015) y Anthony Newman (codirector de juego en The Last of Us Parte II)

La ahora gran apuesta de HBO estuvo a punto de convertirse en una película de Sam Raimi, pero el talentoso director quería enfocar su proyecto en el virus y la pandemia, quitándole la esencia de The Last of Us. De esta manera, el proyecto se convirtió en serie y cayó en manos del talentoso Mazin, sabiamente asesorado por Druckmann. El reparto de esta esperada serie brilla con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas, los cuales dialogaron con HBO Max antes del estreno

¿Por qué quisiste hacer The Last of Us?

Pedro Pascal: Al principio, tendría que decir que fue Craig Mazin (Guionista y Productor Ejecutivo) y HBO. No había oído hablar del juego antes de conseguir el trabajo. Pero me dieron los primeros dos guiones y pensé que eran asombrosos. Fue muy revelador descubrir que el material de origen era una experiencia de videojuego inmersiva. Debido a los guiones de Craig, conocer a Craig y conocer el nivel de narración de calidad del que es capaz HBO fueron las razones principales. Y luego no fue más que regalo tras regalo.

Bella Ramsey: Los guiones fueron los mejores que he leído, y leerlos se convirtió en una experiencia espiritual. Cuando salían nuevos, tenía que estar solo en un lugar donde nadie pudiera hablarme, y simplemente los digería. ¡Fue tan bueno! Realmente me sentí transportado durante una hora y creo que eso se traducirá perfectamente en la pantalla. La gente se transportará al verlo, y fue una oportunidad realmente genial. Hice una cinta para mi audición y aproximadamente el 98 por ciento de las veces, hago una audición y me olvido de ellos. Desarrollo una disociación con las cintas. Pero con esto, se quedó en mi mente. Tenía muchas ganas de hacerlo porque era una historia genial con creadores tan geniales. Conocía el videojuego aunque no lo había jugado, y me pareció algo genial de lo que ser parte. ¡Fue genial trabajar con colaboradores increíbles, incluido Pedro Pascal!

Bella, ¿decidiste evitar jugar al videojuego para no dejarte influenciar por la actuación de Ashley Johnson?

BR: Sí. En una llamada de Zoom que hice con Craig y Neil [Druckmann] (Escritor y Productor Ejecutivo), me preguntaron si había jugado el videojuego. Dije que no y me dijeron: 'Mantenlo así', porque querían protegerme y no querían que sintiera que tenía que copiar el juego y la icónica Ellie de Ashley. Además, creo que hubo un elemento de confianza que pusieron en nosotros. Craig y Neil han dicho que Ashley y Troy [Baker, quien interpretó a Joel en el juego] no tenían una referencia de cómo ser Ellie y Joel; solo eran Ellie y Joel. Sentí que Ellie ya era parte de mí; ella era una de mis pieles. Desobedecí un poco las órdenes y vi parte del juego porque era muy bueno. Con el juego, han creado estas increíbles películas, esencialmente, y pensé que eran fantásticas. Fue útil tener esa referencia.

Pedro, ¿eres un jugador? Si es así, ¿has comprado un controlador de PlayStation ahora que terminaste de filmar la temporada?

PP: Yo estaba bajo las mismas órdenes. Craig preguntó si había jugado el juego. Dije que no lo había hecho y él también me dijo a mí: 'Sigue así'. ¡Pero fui a sus espaldas y pedí que Naughty Dog me enviara una PlayStation! Intenté jugar con mis sobrinos y perdieron la paciencia y me quitaron la consola. No tengo la habilidad del pulgar, pero me encantó la experiencia y estoy agradecido por mi falta de habilidad porque siento que no saldría de casa, porque es una experiencia tan inmersiva, especialmente porque cuanto más avanzas, más más se desarrolla la historia. Encuentro eso fascinante. Para mí, fue como estudiar cualquier otro material de origen, aunque de una manera muy singular. Lo necesitaba para casarme con el tono y para inspirarme en el trabajo de Troy Baker y Ashley Johnson, y también en lo que Neil Druckmann y el equipo de Naughty Dog habían logrado, visual y tonalmente. Me proporcionó piezas de rompecabezas esenciales para entrar en esta adaptación, que fue tan bellamente creada.

¿Ambos habían visto el episodio del Planeta Tierra donde Cordyceps invade el cuerpo de una hormiga?

PP: Recuerdo que el primer guión que recibí comenzaba con la pieza de David Attenborough. Y recordé haber visto eso, y cómo empezó con el poder de las hormigas que se mueven como un campo colectivo por la naturaleza, devorando todo a su paso, y lo único que las vence son los hongos. Y usaría sus cuerpos como anfitriones para seguir esparciendo los hongos. Es muy inteligente usar eso como una forma de entrar en un género tan familiar.

BR: No estoy seguro de haber visto ese documental, pero cuando empezamos a filmar vi [la película de Louie Schwartzberg] Fantastic Fungi y me pareció increíble. Recuerdo lo de la hormiga en el primer guión. Fue tan genial y aterrador.

¿Cuánto disfrutaste filmar las secuencias de acción, Bella?

BR: ¡Me encantan las acrobacias! Creo que si no fuera actor, me gustaría ser un doble. Me gusta esforzarme físicamente, así que fue genial. Al principio me dijeron que habría algunas acrobacias, pero no demasiadas. Luego se convirtió en mucho y me encantaba pelear en un ambiente controlado donde nadie salía lastimado. Era la situación perfecta. ¡En realidad, me lastimé un poco! Me metí mucho en eso. No hubo mucho entrenamiento. Para las piezas del escenario, haríamos algunas horas de ensayos antes de llegar al set. Pero hubo algunos casos en los que simplemente me dijeron que hiciera algo y esa fue la mejor manera para mí porque no lo estaba pensando demasiado. ¡La confianza delirante depositada en mí fue realmente útil!

¿Qué tan importante es el humor entre Joel y Ellie para aligerar el tono y ayudar a unir su relación?

PP: ¡Es un buen trabajo que no estemos en la misma habitación ahora porque nuestra capacidad de cadáver*, como dicen los británicos, es infinita! Tal vez porque el tema es tan oscuro, el humor entre los dos personajes es un ablandamiento de un personaje muy calcificado como el hombre heterosexual. Y para nosotros, entrar en el tema con el que estamos lidiando y viviendo, fue una forma en que Bella y yo nos unimos, a través de muchas, muchas risas.

BR: Había demasiadas risas a veces; ¡fue doloroso! Ellie casi de inmediato comienza a criticar a Joel y a ser sarcástica y a tratar de hacerlo reír y falla la mayor parte del tiempo. Ella es implacable y el momento en que lo hace sonreír por primera vez, es un gran logro, haciendo reír a este gruñón. Es una parte muy dulce de su relación. ¿Cuál sería un recuerdo especialmente grato del rodaje?

PP: Para mí, son esos ataques de risitas. Empiezo a pensar en lo que escucho reprimido en la garganta de Bella, como una enfermedad fúngica, el contagio de la risa fue brutal. Estaríamos en una montaña, entre cadáveres, entre monstruos…

BR: ¡Mientras hablaba de los familiares muertos de nuestros personajes! ¡Comenzaría como una pequeña risita y luego realmente crecería! Otra cosa que me viene a la mente fue un día súper largo —no estuviste allí, Pedro— y fue agotador física y emocionalmente. Me encantó de una manera muy masoquista! Ese fue uno de mis días favoritos a pesar de lo cansada que estaba. Se sentía tan bien estar satisfecho con lo que había hecho.