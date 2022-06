¿Pegó de contra? Qué dijo el novio de Camila Homs y el anillo de la discordia con Tini

El incipiente romance entre Rodrigo de Paul (28) y Tini Stoessel (25) avanza con un ritmo frenético digno de los protagonistas: el ida y vuelta del futbolista y la agilidad para moverse en el escenario de la cantante. Así fue como de la primera foto de la pareja pasamos a leer los comentarios de amor que se escribían en redes, y poco tiempo después una canción dedicada al mediocampista durante un recital de la ex chica Disney. Coincidimos todos: más melosos no se consiguen.

Tensión y nuevo conflicto: De Paul festejó su cumple con Tini y su ex llevó sola a sus hijos al teatro

Pero así es el amor, vertiginoso, y mucho más cuando involucra a dos personas que viven de distintos lados del océano. Para ellos, cada encuentro es una despedida. Por este motivo, y otro mucho más simbólico, los medios comenzaron a hablar de compromiso. Sobre todo cuando notaron que la cantante y el futbolista lucieron el mismo anillo en distintas entrevistas que dieron por separado.

A juzgar por la velocidad que se dieron las cosas, no sería extraño que Tini y De Paul se comprometan a pasar por el altar y busquen la manera de vivir juntos. Madrid, encantada.

El nuevo novio de Cami Homs

Del otro lado del mostrador, manteniendo un perfil bajo pero fuerte, la ex mujer del jugador del Atlético de Madrid no se queda llorando con su almohada. O por lo menos eso demuestra Camila Homs. Además de lucirse en Instagram con looks mega elegantes y sensuales, al parecer también tiene tiempo para citas.

Aunque todavía no se muestra acaramelada como lo hace su ex, ni emitió opinión al respecto, la modelo de Multitalent Agency confirmó su nuevo noviazgo a través del periodista Gonzalo Vázquez.

Fue en el programa Intrusos. El panelista contó que un amigo en común le confirmó la noticia. Cami está saliendo con Carlos Benvenutto, alias Charly. “Es vecino de Camila, tiene un departamento de lujo en Puerto Madero, con 400 metros cuadrados y terraza propia. Ellos se conocieron hace un mes”, agregó Vázquez.

¿Quién es Charly Benvenutto?

Es argentino y empresario, pero vive en España. Luego de que trascendiera la primera foto de la pareja, el susodicho habló a través del panelista de Intrusos: “Vine a Argentina porque tuve un problema familiar, falleció mi papá. En el exterior tenemos inversiones, es un negocio familiar y la estructura de negocios está afuera”, contó.

Y agregó: “No sé manejar lo mediático. Lo de Cami viene fuerte. Vamos muy bien. Está seria la cosa”.

¿Será el clavo que quite al otro clavo?