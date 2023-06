Peleas, duelo de egos y despidos: la bronca de Tinayre a Fer Dente agudizó la interna en América TV

La frase de que en televisión el tiempo es tirano, parece haberse puesto de manifiesto en la desinhibida crítica que le hizo Marcela Tinayre a Fer Dente, cuando el lunes ella recibió 15 minutos tarde el aire para Polémica en el Bar, el programa que conduce, luego de que su compañero se demorara en terminar su propio producto: Fer al Dente.

"Yo ayer pensé: es el Día del Arquero. Dente me iba a entregar el día del arquero", declaró la hija de Mirtha Legrand, tras contar que venía de Rosario y de agradecerle al otro conductor "por los quince minutos" que le dio, ya que ella "venía tarde". El mensaje, además de no respetar ciertos códigos de mantener los trapitos sucios fuera de la soga de colgar la ropa, utilizó la ironía para reflejar un rechazo que la mujer viene expresando por los constantes atrasos del programa que la precede.

Si bien Polémica recién comienza a volver a las pantallas, es un hecho que el rating no viene siendo el esperado. El último lunes midió un promedio de 0,6 puntos, mientras que Fer al Dente viene siendo el producto que mejor mide en la señal.

Al mismo tiempo, no es la primera vez que Tinayre ataca a su colega o que cuestiona la demora a la hora de entregar en tiempo y forma el espacio que le corresponde por contrato. La semana pasada, la mamá de Juana Viale también hizo un comentario al respecto. "Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no?", se preguntó Marcela sin ponerse colorada.

Este ida y vuelta no es más que un nuevo capítulo de una interna en un canal que tiene muchos años de enfrentamientos, vaciamiento y cambios bruscos, con el fin de retomar la senda que hizo de América el tercer canal de aire en audiencia durante gran parte de los últimos 15 años.

La más reciente expresión de esta crisis en la señal que conduce Daniel Vila fue el despido de Marcela Pagano a fines de abril, luego de que a la periodista se la acusara de ejercer "maltratos" al resto del equipo de producción. Su salida se dio con una rapidez absoluta, que la llevó de la pantalla a Radio del Plata en menos de 10 días. Cuando comenzó en su nuevo espacio, la mujer dejó un descargo lleno de furibundas críticas hacia la conducción del canal.

"Lamentablemente en esa empresa utilizan métodos turbios para acallar voces que ponen en juego intereses políticos y económicos", cuestionó Pagano. "Es una maniobra común en este canal de noticias. A lo largo de los últimos años, sobre la salida de cada uno de los periodistas que incomodaron a las más altas esferas del poder por su pensamiento político y su forma de informar, el canal ha montado un sinfín de versiones que no coinciden con la que luego dan los afectados", agregó en aquel entonces

La denuncia de la periodista aseguró que "la intención es callar, amedrentar, desprestigiar, presionar y silenciar", luego de alegar la utilización que hicieron sus jefes de una discusión que había tenido con un empleado de la señal en enero y que ya había sido encausada sin que crezca el conflicto. Una de las razones más llamativas del despido de Pagano, a partir de la denuncia de cinco empleados del canal en Recursos Humanos, fue las similitudes que hubo con el caso de Antonio Laje, quien todavía sigue siendo parte de América TV.

Las acusaciones contra el periodista no sólo fueron por maltratos. También llegaron a denunciarlo por algo mucho más grave: abuso sexual. El caso del piloto aéreo comenzó en noviembre de 2021, cuando tras renunciar a su programa Buenos Días América María Belén Ludueña se quebró al aire. Luego de eso, las mujeres de su entorno comenzaron a hablar y contar lo que sufrían.

Además de Ludueña, Fiorella Vitelli, Mai Pistiner, Eugenia Morea, Sandra Igelka y Sofía Macaggi se animaron a hablar y a cuestionar las formas de Laje. Igelka dijo que el conductor la hizo "vivir un infierno", y Morea fue contundente en revelar las verdaderas intenciones de quien fuera su jefe: "Si no te acostás con él, te echa".

"Pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas. Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar. No me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso está bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera. No he hablado con ninguna de las denunciantes y me he reservado mis vivencias pero no volvería a trabajar en ese programa", afirmó Macaggi.

Luego vino el llanto de Laje y la victimización, sin sentido, por haber recibido las acusaciones que recibió por parte de cinco colegas distintas. También, sin denunciarlo o acusarlo de nada, de su programa se fueron abruptamente Soledad Larghi, Julieta Navarro, Carolina Losada y Mina Bonino.

Quizás el escándalo que más se recuerde en los últimos años de la señal fue el que se dio con Viviana Canosa. Su salida del canal se dio en el marco de que era muy difícil sostenerla como figura con el nivel desmedido de críticas que manejaba, aunque también el disparador fue una discusión respecto al ministro de Economía.

Según denunció la conductora, que ahora ya sigue tomando dióxido de cloro en La Nación +, la conducción del canal le prohibió sacar al aire un escrache que había sufrido el año pasado Massa. En ese entonces alegaron que no se cubrían escraches en su pantalla, como una medida para no apoyar la violencia de ese tipo. Lo cierto es que eran muchos los otros eventos de ese estilo que ya se habían registrado en América TV.

El argumento era "falso", ya que en el mismo programa que realizaba Canosa, meses atrás habían difundido el escrache contra Ginés González García, por ejemplo. Aunque este no era el único, porque en ningún momento anterior a la ruptura con la conductora se había presentado este criterio.

Lo cierto es que el desembarco de Marcelo Tinelli en el canal no llevó la tranquilidad ni el rating que se esperaba. Si bien su producto insignia de Bailando por un Sueño no comenzó y se espera que mida muy por arriba de los promedios que registra América TV, es un hecho que las discusiones entre el ex vicepresidente de San Lorenzo y Vila se están dando y muchas veces trascienden el ámbito de lo privado.

El empresario de medios sabe que la situación económica de su empresa no es la mejor, y que está más cerca de ser la peor que sufrió en todos estos años que otra cosa. La necesidad que Tinelli toque con su varita mágica de la audiencia a toda su programación es evidente, aunque la magia respecto al rating que manejaba "El Cabezón" ya no es la misma, tal como se demostró en su último paso por El Trece.

Toda esta crisis también cuenta con el denominador común de la salida de Liliana Parodi, quien fuera durante muchos años la jefa de programación del canal. La mujer vio a su imperio en América caer luego de que Laje recibiera las primeras denuncias por maltrato. A ella también le salpicaron los testimonios y la pusieron en la mira.

"Una de las prácticas violentas que tenía Liliana era llamar a los productores cuando estaban al aire, putearlos a un nivel espantoso porque algo no le gustaba. ¿Qué no le gustaba? Podía ser el tema, el entrevistado, lo que estaba diciendo el entrevistado o si consideraba que un trabajador del canal estaba mal peinado o vestido", revelaron a BigBang fuentes que fueron parte activa de las protestas contra estos métodos.

Lo cierto es que lo de Parodi era impulsado por el descenso en el rating y las críticas que el accionista dueño del 40 por ciento de la participación de la firma, el empresario de la salud Claudio Belocopitt, hacía al respecto. Igualmente todo explotó tras la pelea de la gerenta con el conductor Guillermo Andino, un histórico de la señal y quien encabeza un programa que fue de los que menos bajó en audiencia en los últimos años. "Ya venía todo mal, pero el cruce fue muy violento y él levantó el teléfono", detallaron.

Para lamento de la señal, la salida de Parodi no se transformó en un crecimiento en el rating de la empresa. Es por eso que la espera de que Tinelli desembarque con todo es probablemente la bala de plata que le quede a los dueños del canal. Mientras tanto las peleas, las internas y las acusaciones de maltrato continúan y están a la orden del día.