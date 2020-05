Peligra el regreso de Susana Giménez a la TV: la oferta que rechazó y el "plan b" que la tienta

El plan de Susana Giménez era regresar a la pantalla chica en julio de este año. Sin embargo, el brote de coronavirus dejó en jaque su regreso televisivo. La oferta de Telefe que rechazó de cuajo y el "plan b" para este 2020 que la tienta más.

Según pudo saber BigBang, la diva recibió en las últimas horas el llamado de las autoridades del canal para ver la forma de regresar a la televisión, en medio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno. "La oferta no le gustó y la rechazó de inmediato; ni siquiera pidió tiempo para tomar la decisión", reconocen desde el canal.

¿Cuál fue la propuesta? En un momento, desde Telefe barajaron la posibilidad de que Susana regresara, aunque con un formato similar al que Marley realiza en tiempos de coronavirus. En efecto, la diva participó de algunos "vivos" organizados por el canal, pero se mostró incómoda y molesta.

Leé también | Susana dijo que no pagará el impuesto a la riqueza y le pegó a Nicole Neumann: “¡Es una estúpida!”

"Cumplió, pero no es lo que más le gusta", refuerzan desde el entorno de la diva, que no tiene apuro por regresar al trabajo. "Susana es paciente de riesgo por la edad y está cumpliendo con mucha consciencia la cuarentena. No la ve ni a su hija. Para ella, pensar en ir al canal, a un estudio tan grande y estar en contacto con tanta gente no es un plan".

Aunque depende de la reapertura de fronteras, el "plan b" de Susana es instalarse en su mansión uruguaya La Mary. De hecho, el aislamiento obligatorio la "agarró de casualidad" en la Argentina, dado que había viajado justo para atenderse con su médico y no pudo regresar a Uruguay.

Leé también | "Es una p......": Susana Giménez, indignada con el permiso de salida para mayores de 70

"Puede que no vuelva a trabajar este año, no lo descarto", reconoció semanas atrás, en una entrevista telefónica a Intrusos. "Teníamos un montón de cosas armadas, que no las voy a contar porque después me roban las ideas. Pero no creo que se pueda hacer este año. Me veo en el campo, con mis perros, leyendo libros; esa es la verdad".

Siempre debuto en julio, pero no creo, es difícil. No sé si haré mi programa este año"

En las últimas horas, la diva volvió a dialogar con la prensa, con motivo del último adiós a Sergio Denis. Consultada sobre sus planes laborales, Susana reconoció: "Programa hago el mío, que no sé si este año lo haré mi programa, la escenografía era impresionante, venía de otro país. No sé, yo siempre debuto en julio, pero no creo, es difícil".