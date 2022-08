"Pensé que era...": Rusher boqueó de más y anticipó que planea dejar a la "China"

A sólo tres meses de haberse conocido en la fiesta VIP que tuvo lugar después de la última entrega de los Martín Fierro, parece que el cantante Rusherking ya estaría "cansado" de Eugenia la "China" Suárez y analizaría con seriedad la posibilidad de separarse ni bien resuelva "un alquiler" que tienen en común. ¡Bomba total!

"Ayer vimos a Rusher puso que estuvo grabando algo con los chicos de la K'onga y parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí", aseguró la periodista Maite Peñoñori.

Pero, ¿qué fue lo que les dijo Rusherking a los de la K'onga sobre su noviazgo con la ex de Benjamín Vicuña? "Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no", les habría reconocido.

Mientras su novio les anticipaba a sus amigos una posible separación, la actriz compartía desde Instagram divertidas escenas del back de la película que por estos días graba junto a Joaquín Furriel.

"Está haciéndome escenas todo el tiempo", fue otra de las quejas que Rusherking les expresó a los músicos, al tiempo que reconoció: "Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo". ¡Tremendo!