Pepe Cibrián habló tras la denuncia de abuso sexual en su contra: "Soy víctima de falsas acusaciones"

El lunes de esta semana, Raphael Dufort -productor teatral uruguayo- se presentó ante los tribunales para reafirmar su denuncia por "violación y abuso sexual grupal" contra José "Pepe" Cibrián Campoy. "Es un prostituyente habitual y un abusador sexual", es la definición que dio la víctima sobre el dramaturgo en su declaración. El caso está siendo tramitado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33.

De acuerdo con el relato de Dufort, conoció al histórico director en el famoso Hotel Conrad, hace ya más de 21 años, en Punta del Este. Por aquel entonces, el uruguayo trabajaba como vestuarista y Cibrián buscaba uno para Las mil y una noches, la famosa comedia musical inspirada en el escrito oriental homónimo, adaptado por Pepe y con música original de Ángel Mahler.

Aquella obra fue producida por Tito Lectoure y presentada en enero de 2001 en el estadio Luna Park, con un elenco de 102 personas. Después de algunos contactos, el director lo invitó a su departamento de Buenos Aires. "Cuando llegué (a su departamento) me extrañaba la cara de la empleada, me miraba como diciendo 'ahí viene otro más'. Empecé a dibujar y al rato llegaron dos chongos tipo taxi boys, y pasaron por un pasillo", contó Dufort.

Y agregó: "A la media hora me llama Pepe a su habitación. Fui y vi que la puerta estaba entreabierta y la persiana estaba baja, la televisión prendida. Estaba desnudo en la cama y me dice 'vení, Raphael'. Me quedé helado, no por ver a un hombre desnudo, sino por su actitud corporal, estaba alzado. La situación me daba a película porno gay. Entonces me di cuenta de que los dos taxi boy estaban atrás mío".

Según la denuncia, los corpulentos hombres que acompañaban a Cibrián lo "agarraron", lo "tiraron arriba" del director y le "bajaron el calzoncillo". "Me empezaron a manosear, a tocarme el pene. Me decían cosas obscenas y se lo tomaban como una risa. Me enojé y tiré un codazo fuertísimo. Pepe cuando vio que me puse loco dijo 'déjenlo al puto ese, ya va a volver'. Como pude, agarré algunas cosas y me fui corriendo llorando", contó.

Lo cierto es que a través de un comunicado de prensa, Cibrián se defendió de estas acusaciones y definió a Dufort como un "completo extraño que falta a la verdad". "En razón de las falsas acusaciones de las que he sido víctima voy a hacer esta única declaración y a partir de este momento tan sólo se referirán al tema mis abogados ante los jueces que correspondan", advirtió el director de Drácula, Las Mil y Una Noches y otros tantos musicales de gran éxito.

En el escrito, el autor resaltó que a sus 74 años demostró su "ética, compromiso con el arte, colaboración desinteresada con centenares de jóvenes actores y actrices para que estos puedan iniciar sus carreras artísticas". "Mi compromiso con mi país al exponer mi alma en el senado de nuestra Nación por la lucha de una ley igualitaria; no me siento merecedor del tratamiento que se me ha dado", destacó.

Y continuó: "Para mí, esta persona es un completo extraño que falta a la verdad realizando afirmaciones incomprobables con el sólo fin de alcanzar notoriedad, a mi costa. Prueba ello, es la incoherencia y las constantes contradicciones de su relato y la inclusión de supuestos testigos que ya no están entre nosotros, tan solo para intentar darle un tinte de coherencia a un conjunto de mentiras, mediante las cuales intenta posicionarse en la escena mediática". Al final de su descargo, afirmó que la Justicia dejará en claro "la falsedad de las sindicaciones" en su contra y sentenció: "De esta manera, se evitará que se los utilice de forma infame como medios en favor de descalificar a una persona inocente".

El descargo completo de Pepe Cibrián

En razón de las falsas acusaciones de las que he sido víctima voy a hacer esta única declaración y a partir de este momento tan sólo se referirán al tema mis abogados ante los jueces que correspondan.

A mis 74 años de edad, tras haber demostrado mi ética, mi compromiso con el arte, mi colaboración desinteresada con centenares de jóvenes actores y actrices para que estos puedan iniciar sus carreras artísticas, mi compromiso con mi país al exponer mi alma en el senado de nuestra Nación por la lucha de una ley igualitaria; no me siento merecedor del tratamiento que se me ha dado.

Para mí, esta persona es un completo extraño que falta a la verdad realizando afirmaciones incomprobables con el sólo fin de alcanzar notoriedad, a mi costa. Prueba ello, es la incoherencia y las constantes contradicciones de su relato y la inclusión de supuestos testigos que ya no están entre nosotros, tan solo para intentar darle un tinte de coherencia a un conjunto de mentiras, mediante las cuales intenta posicionarse en la escena mediática.

Dicho esto, les solicito respetuosamente a los distintos actores de los medios de comunicación que dejemos actuar a la justicia que, en definitiva, dejará en claro la falsedad de las sindicaciones en mi contra. De esta manera, se evitará que se los utilice de forma infame como medios en favor de descalificar a una persona inocente.