Pepe Novoa defendió a su hija y reveló que no tiene un buen pasar económico: "Laura canta porque no tiene trabajo"

Laura Novoa está transitando, tal vez, una de sus peores semanas en lo que va del Cantando 2020. Lejos de los aplausos, homenajes y reverencias que le dedicaron al comienzo del certamen, la actriz protagonizó días atrás un fuerte cruce con Patricio Arellano, su ex partenaire, quien terminó renunciando tras el supuesto control que ejercía Laura en el equipo.

Según fuentes del Cantando, Arellano sostiene que la actriz es la encargada de elegir vestuario, pantallas, puesta en escena y hasta la canción que debe interpretar, sin siquiera consultarlo con su compañero de equipo. "Se hace siempre lo que quiere Laura"; señalaron.

En medio de este conflicto y luego de ser tildada como una de las participantes más "insoportables" del programa, Pepe Novoa, padre de Laura, salió a defenderla y explicó las razones por las que su hija decidió formar parte del reality que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"A mí me encanta Laura porque es audaz. Ponerse a cantar es una audacia que solamente la puede hacer ella. Y realmente lo hace con gracia. Al final, importa un pito si desafina. Algunos tonos da y otros no da, pero tiene el encanto de una chica que hizo mucho teatro bueno", explicó.

En dialogo con el ciclo radial "Por si las moscas", el reconocido actor sostuvo que su hija "tiene ángel" y que eso no lo consiguió fácilmente. "Eso no se compra, no se vende y no se estudia. Eso se tiene o no se tiene", elogió Pepe, poniéndose siempre del lado de su hija.

Consultado sobre la repercusión y malos tratos que recibe la actriz en la pista de canto, Arellano reveló que se fue del Cantando 2020 al no sentirse valorado por Laura. Pepe Novoa aclaró: "Como padre, lo que no me gusta es que la maltraten. A veces se maltrata con una palabra. Hay programas que te ponen los defectos”, al tiempo que señaló que la actriz no está transitando por un buen año en lo económico.

De hecho, remarcó que Laura Novoa tenia varios proyectos que fueron derrumbados por la pandemia de coronavirus y la posterior cuarentena. "Tenía un año estupendo por delante, de repente se desbordó todo y hay que mantener la casa. Laura está cantando porque no tiene trabajo y tiene que mantener a sus hijos. Era un año precioso para Laura: tenía una tira, una película y trabajo en teatro". explicó.

Leé más | Leer mas ¿Diva o mala? Laura Novoa lo hizo llorar a Patricio Arellano en el Cantando

Y cerró: "Un día le llegó por medio del representante el proyecto del Cantando y dijo ‘yo canto’. Lo hablamos en familia y yo le dije: 'En este momento, no hay ninguna otra cosa. Agarrá esto porque es lo que, de alguna manera, te va a mantener en vigencia y te va a dar plata para mantener tu casa y tus hijos'”.