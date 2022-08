Pepito Cibrián y el "operativo reconciliación": charlas y el duro "no soy papá de nadie"

Parece que el barco del matrimonio de Pepito Cibrián y Nahuel Lodi se va enderezando. Es que a los pocos días de que dieran el sí, se filtró un video donde se veía al más joven a los besos con otro hombre, durante su despedida de soltero. Eso motivó que el artista le pidiera el divoricio y que la pareja se viera interrumpida. Ahora, luego de que pasara un poco de agua bajo el puente, el autor contó que se reconciliaron: "Estamos muy bien".

"Nahuel vino a Córdoba, hemos tenido muchísimas charlas. A mí me da vergüenza que con todo lo que pasa en el país, tan duro y brutal, mi situación genere tanta conmoción", reflexionó ante una entrevista en Canal 9. "Fue una situación muy difícil, muy dura para mí. Estuvo tonto, hizo mal, pero yo lo amo. Yo hago lo que quiero, no voy a dar explicaciones de qué hago y no hago de mi vida, pero sí es una persona que amo y es maravillosa, por lo que estamos intentando -y con mucha buena suerte parece ser- reestablecer el vínculo. Estoy muy feliz".

También el dramaturgo explicó que su marido se fue a Buenos Aires y que mantienen la idea de seguir charlando para recomponer su relación. "Lo amo a Nahuel, le tengo un inmenso cariño y sé que él lo siente igual por mí. Creo que se equivocó. Creo que estuvo tonto realmente exponiéndose y exponiéndome a algo que no tenía sentido", confesó.

Cibrián aprovechó sus espacios televisivos para reflexionar sobre lo difícil que fue todo lo que tuvo que vivir luego de que se filtrara el video. "Eso no es grave. Lo grave es la brutalidad, el ensañamiento, no conmigo, con mucha gente".

Uno si tiene ganas perdona

"Uno tiene que hacer lo que le dé la gana. Tengo ganas de perdonar, lo perdono. Tengo ganas de salir con ocho, salgo con ocho. No me preocupa eso, no es una moralina lo que a mí me angustia, sino la tontería", la explicación del artista nacido en La Habana es la misma que dio desde el primer día, cuando se conoció la infidelidad de su pareja.

Quizás es por eso que, según dio a entender, en las discusiones recientes empiezan a ingresar otro tipo de planteos. "Él es mucho más joven que yo y una buena relación tiene que ser horizontal y no vertical. Uno no quiere ser el papá de nadie, no me gusta", precisó Pepito.

"Hemos charlado muy bien y seguiremos charlando, porque hay mucho que charlar para reconstruir un vínculo y ver cómo se arma, qué falta, cómo es", detalló el autor, quien una vez más, vuelve a darle una oportunidad al amor.