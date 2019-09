Pequeña Victoria, gran polémica: vientre subrogado, las críticas y la defensa de la autora

Días atrás, Marisa Brel -quien fue madre a través de la subrogación de vientre- criticó el enfoque que se le otorga al tema en la tira Pequeña Victoria. Así, si bien señaló que le parece positivo que esos temas se aborden en la ficción, apuntó que le "preocupa que se dé mal la información.

"El peor mensaje"

"Una carrier (la mujer que lleva el embarazo) no puede serlo si antes no fue mamá", enumeró en diálogo con el programa radial Por si las moscas de La Once Diez. "Además, no somos clientas", agregó en relación a la manera a la que llaman a Jazmín (el personaje de Julieta Díaz) en la clínica.

"No contaron por qué no puede quedar embarazada, cuentan que la gente subroga porque se le da la gana. Es horrible, es el peor mensaje que se pueda dar", reflexionó Brel. "En la ficción se mostró que el personaje de Natalie Pérez lo hacía por dinero. Si no hay otra motivación, una mujer no lo hace. Por ley, en Estados Unidos te cobran 20 mil dólares por mes porque hay que pagar tratamientos, consultas, el parto; ellas se llevan 1.300 por mes que no le cambian la vida a nadie. Si no tenés el sentimiento de ayudar a una persona, es imposible hacerlo por plata, no es alquiler de una casa".

Que los dos programas más vistos del día sean ficciones argentinas. #Atav y #PequenaVictoria

100% industrial nacional. Talento argentino. Nuestras historias garpan.

¡Viva la patria! — Erika Halvorsen💚 (@ErikaHalvor) September 18, 2019

La respuesta de la autora

Erika Halvorsen, la autora de Pequeña Victoria, acudió también a Por si las moscas para responderle a Brel. "Cuestionan al personaje de Julieta que no quiere quedar embarazada para truncar su carrera profesional, pero no cuestionan al sistema que si queda embarazada la despide o le impide su ascenso", expresó.

"Creo que lo principal siempre es el amor y el deseo de estas mujeres por ser madres y compartirlo. Después, las respuestas hay que pedírselas a las leyes, a las políticas públicas", agregó.

Además, destacó que la serie haya ayudado a romper el modelo de "terceras en discordias de los melodramas, la cultura de la pureza, que la heroína romántica no sea sexualizada y que tiene que estar enamorada para llegar a la escena de sexo, que la villana sea la única sexuada".