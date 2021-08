"Perdoname por no haberlos matado": el desgarrador posteo de Gianinna Maradona

Después de que BigBang publicó en exclusiva el fallo judicial que le otorgó a abogado Matías Morla el control total de la marca Maradona, la familia del difunto exfutbolista y técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, salieron con los tapones de punta. La primera reacción fue de Giannina Maradona que utilizó su cuenta de Instagram para realizar fuerte descargo con varios pasajes de nostalgia por extrañar a su padre.

“Necesito abrazarte así. Tener esa cara de felicidad plena. Mi hijo, mamá, Dal y vos. Todos juntos. Nada ni nadie me va a devolver esa sonrisa”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram la hija del astro del fútbol donde compartió una foto de ella muy feliz, abrazando a su padre.

“Juro por esa felicidad que voy hacer justicia por no tenerte más acá conmigo, por haberme robado la posibilidad de abrazarte, de tenerte así, de que veas crecer a tus nietos, de verte disfrutar. Mi amor está intacto aunque lo hayan querido ensuciar”, precisó luego.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“¡El amor verdadero no se mancha! Sos lo que hacés y vos me agarraste de la mano cada día, cada segundo de tus últimos días internado, de los últimos perteneciendo a este plano. Perdóname por no haberlos matado antes de que ellos te maten a vos. Será justicia. Te lo juro”, cerró de manera contundente la joven. El posteo recibió más de mil comentarios en el que seguidores de la joven le mandan sus fuerzas y ánimos para que siga adelante.

Cabe recordar que mientras la causa que investiga la muerte de Diego Maradona avanza a pasos agigantados, otra pelea se dirime en Tribunales: la que Dalma y Gianinna Maradona le iniciaron a Matías Morla por el uso de la marca "Maradona". Después de que las hijas de Claudia Villafañe interpusieran una denuncia por "defraudación" y solicitaran una medida cautelar, la Justicia resolvió que no había delito y le devolvió el uso de la marca al ex apoderado del "Diez".

No conformes con el fallo de la Sala IV de la Cámara del Crimen, Dalma y Gianinna hicieron un fuerte descargo en redes sociales en alusión al fallo que, además, revocó el pedido de medida cautelar solicitado por dos de las herederas de Maradona por considerarlo "prematuro". A continuación, el duro descargo:

Denunciamos penalmente a Matías Edgardo Morla porque, como su abogado y apoderado, entendemos que claramente habría defraudado a nuestro padre al sustraerle de su patrimonio sus marcas, incorporándolas al suyo a través de una persona jurídica interpuesta, SATTVICA S.A. (sociedad que en siete años realizó sólo dos facturas válidas y una anulada), que no es más que un sello de goma o una sociedad de cartón que tiene junto a su cuñado Cristian Maximiliano Pomargo.

Nuestros abogados en esta causa penal lograron que se dictara una medida cautelar (prohibición de innovar y de contratar) que le impedía a Morla usufructuar de cualquier modo las marcas Maradona en cualquier país del mundo. El fallo de la Cámara del Crimen de ayer fue dividido. Uno de los jueves votó por ratificar la medida cautelar, aunque modificándola por una menos severa: la anotación de litis, que no significa una prohibición directa de usufructuar, sino una advertencia para el tercero que decida contratar con SATTVICA (o sea, Morla), para que sepa que existe un conflicto judicial y entonces deba hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.