Pergolini contra los influencers y Lizardo Ponce: "No quiero eso para Vorterix"

Si bien son cada vez más los influencers que se animan a incursionar en la televisión, avalados por las autoridades de turno, todavía son muchas las personas que -a pesar de la popularidad que manejan estos referentes de las redes sociales- prefieren mantenerse alejados de ellos.

Días atrás, se dio a conocer la razón por la que Lizardo Ponce, participante del Cantando 2020, no incursionó en Vorterix: el mediático se iba a sumar a la conducción del ciclo radial Generación perdida, que conducen Santiago Maratea y Sofía Carmona.

Sin embargo, su incorporación -que se debía a la ausencia de la conductora por unos días- se suspendió a último momento y el influencer no dudó en apuntar contra Mario Pergolini.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según contó Lizardo, ya tenía todo armado para su llegada a Vorterix y aclaró que Pergolini lo "bajó a último momento".

"Me hubiese encantado hacerlo. Claramente en un programa de radio no íbamos a hacer lo que hacemos en las redes, sino que íbamos a ir por el lado de la conducción. Yo soy periodista y estoy preparado para eso. De hecho lo hago todos los domingos en Vale 97.5 con Lourdes (Sánchez) y "Momi" (Giardino)", indicó molesto.

Lejos de hacerse el distraído, Pergolini se refirió a los dichos del participante del reality de canto que se emite por El Trece y aclaró que no quiere el estilo que maneja el influencer para su radio.

"Lizardo y Santi tienen otros ámbitos en donde pueden hacer sus cosas, sus streamings y todo eso. Yo eso acá no lo quiero. No es que no los quiera a ellos, son buenas personas, pero no es lo que quiero para Vorterix", afirmó sin vueltas.

Y explicó: "Cuando están juntos, están juntos en otro lado... Bajo otras plataformas. Eso ya está... Y no es lo que exactamente quiero para acá, porque están en otros lados juntos ya... Que acá no lo hagan. A veces (por Lizardo) viene. No hay ningún problema con él... Pero que estén juntos y hagan eso, no... Porque ya lo hacen en otros lados. Te puede gustar o no, pero no es lo que quiero para Vorterix".