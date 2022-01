Periodistas Argentinas exigió respuestas sobre las denuncias contra Laje antes de su regreso a la TV

En noviembre de 2021, tras la renuncia de María Belén Ludueña, quien se quebró al aire, cuando se despedía del noticiero Buenos Días América, las denuncias contra Antonio Laje se multiplicaron rápidamente. La escalada fue tan dura que terminó con la salida de Liliana Parodi, que era gerente de contenidos del canal de Palermo. El conductor fue acusado por muchas ex compañeras de “maltrato laboral”, “violencia” y también por “acoso sexual”.

Las primeras ex panelistas de América que hablaron públicamente de sus experiencias con Laje fueron Fiorella Vitelli, Mai Pistiner y Eugenia Morea. Ellas lo acusaron públicamente por “maltratos”. Morea incluso contó que el conductor la acoso sexualmente y denunció: "Si no te acostás con él, te echa". También lo denunció la periodista Sandra Igelka, ex periodista de la emisora, lo acusó de hacerla “vivir un infierno”.

Otra ex panelista que habló sobre Laje fue Sofía Macaggi que en una entrevista dijo: “Pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas. Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar. No me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso esta bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera. No he hablado con ninguna de las denunciantes y me he reservado mis vivencias pero no volvería a trabajar en ese programa".

Durante los últimos años, el panel de especialistas que acompañan a Laje cambió en poco tiempo. A la renuncia de Macaggi hace un tiempo, se le sumaron los casos de Soledad Larghi, Julieta Navarro, Carolina Losada y Mina Bonino, quienes dejaron su espacio laboral de manera intempestiva. A ellas se suman algunos hombres que formaron parte del panel y se fueron en silencio del noticiero.

Desde que las denuncias se fueron sumando de manera mediática, la agrupación Periodistas Argentinas comenzó a trabajar para relevar los casos de maltrato y violencia que habría cometido Laje. Para ello, hace un mes presentó el denominado “Informe América” antes cinco organismos del Estado. En el documento se detallan los casos y esperan tener respuestas.

Ahora, a través de un comunicado, desde Periodistas Argentinas exigieron respuestas antes de la vuelta del conductor, que se encuentra de vacaciones desde fines de diciembre, a su programa. "A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla”, comienza el comunicado.

Y sigue sobre el informe presentado en el Ministerio de Trabajo, en el INADI y en la Defensoría del Público: "Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados".



En ese punto, la agrupación compuesta por 198 periodistas explicó: "Ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible".

Además detallaron cómo siguió cada punto de la investigación. “En el Ministerio de Trabajo,la Dirección de Violencia Laboral: Citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y personal de RRHH. Recibieron copia del informe, se le otorgó un plazo de 10 días para responderlo y se labró un acta en la que se compromete a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes”.

Por otra parte, relataron que ocurrió en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI): “Evaluó y dio trámite a la denuncia. Ayer emitió un comunicado: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Y agregó: “Convoca también a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la #LeydeEquidad. El procedimiento iniciado incluye una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial”.

En tanto, en la Defensoría del Público relataron lo que ocurrió ahí: “Emitió copia del Informe a las autoridades de AméricaTV, respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que ese canal negó. Propuso formalmente realizar una reunión entre las partes”.

En el Informe América, Periodistas Argentinas denunció “el método cruel de producción de noticias que sostiene el multimedio Grupo América”. El documento fue presentado en diciembre y detallaron que "Periodistas Argentinas intervino en por lo menos tres oportunidades en casos de violencia laboral de parte de esta empresa entre 2019 y la actualidad. La más reciente rompió la usual censura con la que las empresas mediáticas se suelen proteger de denuncias sobre abusos y violencias que suceden en las estructuras internas de los medios de comunicación". Por entonces, habían enviado una carta documento a América en la que denunciaron a Laje por “violencia”.