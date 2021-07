¡Pero que viva el amor, Luli! Quién es el futbolista argentino que enamoró a Luciana Salazar

Desde hace años, Luciana Salazar la pasa mal en el amor. Su relación con Martín Redrado tuvo idas y vueltas, peleas y reconciliaciones, gritos y más peleas, y hasta brujerías. Y todo eso, encima, se hizo público. Después tanto tiempo, la modelo y el economista parecen haberse alejado para siempre.

Antes de eso, Luli tuvo la oportunidad de tomar revancha. Mientras Redrado se muestra Lulú Sanguinetti en cada restaurant de Miami o de Buenos Aires; Salazar blanqueó que le fue infiel varia veces durante sus años de noviazgo. Y hasta salió a la luz que uno de esos hombres con los que engañó al economista habría sido el diputado Facundo Moyano.

La última vez que habló sobre Redrado, ella dijo: “Aposté por última vez a creer en él después de tanta cosa y la verdad que me defraudó. Yo pensé que no iba a pasar eso”.

Y agregó: “El día 10 de enero yo empecé a salir con Martín. Y no puede decir que no porque no sólo que hay pruebas, sino que hay testigos. O sea que no tiene forma alguna de negarlo. A mí me pone siempre en un lugar de la loca, la mentirosa, cuando es todo al revés”. A partir de entonces, todo terminó.



Con esa etapa de su vida superada, Luli ahora va por más. Y varios rumores indican que habría encontrado el amor. ¡Sí! Otra vez enamorada. Según contaron en Intrusos, la participante de La Academia y mamá de Matilda partió a Estados Unidos en enero y ahí conoció a un hombre que le encandiló.

El muchacho en cuestión es futbolista, vive en Miami desde hace poco tiempo y tiene sólo 21 años. Su nombre es Matías Pellegrini y es jugador del Inter Miami CF, el club que representa a la Florida en la Major League Soccer en los Estados Unidos.

En ese sentido, la panelista Paula Varela mostró imágenes de la cena romántica que tuvieron el deportista y la modelo, y contó: “Se trata de Matías Pellegrini, un futbolista de 21 años, que ahora está en Estados Unidos, pero podría volver a la Argentina muy pronto por un pase. Los dos se siguen en Instagram y tienen intercambio de mensajes a diario”.

Por otra parte, relataron cómo se conocieron: “La primera vez que se vieron fue por un grupo de amigos que tienen en común. Se los vio muchas veces juntos y llamaron la atención; y el mismo grupo de argentinos a mí me contó: ‘Acá en Miami sabemos que con él pasó de todo’”.

Luego de un breve paso por Estudiantes de la Plata durante 2019, Pellegrini regresó a Miami y fue cedido por el Inter al Fort Lauderdale CF de la USL League One de los Estados Unidos. Aunque podría volver a Buenos Aires si el Pincha logra hacerse de un nuevo préstamo.



Según el mánager de Estudiantes, Agustín Alayes, el futbolista podría regresar a La Plata: "Estamos en contacto permanente. Lo mejor que le puede pasar a su carrera es volver al club, esperamos que la gente del Inter coincida con nuestro pensamiento. No es fácil, pero vamos a intentarlo".

Pellegrini debutó en 2018 y, tras unas buenas temporadas, fue vendido al equipo de David Beckham. En 2020 pudo regresar al León de La Plata. Y esto se puede repetir. Y de paso estar bien cerca de Luciana.