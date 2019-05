Una vez más, Fernando Burlando volvió a hablar de la causa que le inició Thelma Fardín a Juan Darthés por violación en Nicaragua, durante la gira que hicieron ambos con el elenco de Patito feo en el 2009. El letrado sostuvo que el encuentro sexual entre el actor y la joven actriz fue "consentido" al asegurar que en la declaración judicial de Thelma que se encuentra en el expediente de la causa "no vemos una categórica y clara negativa".

Fue entonces que Thelma Fardín no dudó y en diálogo con "Va de Vuelta" salió a responderle. "Estoy sorprendida (por los dichos de Burlando) pero tranquila. Es impresionante como estos representantes de un sector de la sociedad hablan así. Hay que ser representantes de estas nuevas formas de pensar porque del otro lado tenés gente que piensa de esa forma. Es peligroso que usen un micrófono", disparó la actriz.

Y siguió: "Fernando Burlando representa los dichos de una parte de la sociedad. Ha sido muy duro, es difícil sobreponerse y seguir. Es fundamental tener la posibilidad de hablar. Duelen los ovarios escuchar estas bestias decir este tipo de cosas con una impunidad brutal. Hay que explicarle que las situaciones de violación no tienen que ver con el grito sino con el consentimiento".

Fernando Burlando –abogado de Darthés- advirtió que planteará la inexistencia del delito, aunque se negó a responder si el actor negará o no el hecho que se le imputa. “Por los dichos de la denunciante entiende, y entendemos que no estaría configurado el delito de violación. Lo que esgrime Fardín es que existió algo, una relación, un vínculo que a ella le llama a su sorpresa, pero que por su propio relato no vemos una categórica y clara negativa”, explicó.

En ese momento, el mediático abogado aclaró que una relación entre un hombre de 45 años y una joven de 16 “no sería delito”. “Es más, Thelma Fardín en ese momento salía con otra persona mayor de edad (N de la R: Thelma fue novia del actor Juan Guilera por esos años) y frente al relato estaría en la misma situación que Darthés", manifestó.

Para Burlando, que fue entrevistado por el programa Pamela a la tarde, la denuncia pública de Fardín es diferente con lo que hay en el expediente. “Una cosa es lo que se ha representado para los medios y otra cosa es lo que pasó en el expediente. No se ve una negativa categórica, un rechazo claro”, sentenció el letrado.

BigBang tuvo acceso al expediente y dialogó con fuentes cercanas a la víctima. La denuncia que lleva la firma de Thelma y la fiscal auxiliar Maryine del Carmen Rivera Escoto señala que Darthés la aventó “a la cama, se le aproximó a la víctima y le jaló de un lado el short corto que ella vestía y le introdujo su lengua en la vagina (realizándole el sexo oral)".

"Simultáneamente le introduce dos dedos de una de sus manos en la vagina de la víctima, seguidamente el investigado se le coloca encima del cuerpo de la víctima y jalando o haciendo a un lado siempre el short de la víctima le introduce el pene y comenzó a realizar movimientos circulares con su pene adentro de la vagina", continúa el documento.

El mismo sentencia que el actor no utilizó "ningún tipo de protección" y que "como tocaron la puerta (…) se levantó rápido, momento en que la víctima aprovechó para levantarse de la cama y retirarse luego a su habitación". Consultado por este portal, fuentes ligadas a la causa señalaron que en el expediente, Thelma señala que le dijo claramente “no” a Darthés.

Algo que la propia ex Patito feo señaló a través de un dramático video que se dio a conocer en diciembre del año pasado, en medio de la conferencia de prensa que realizó el colectivo Actrices Argentinas en el Multiteatro.

“Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ´mirá como me ponés´ haciéndome sentir su erección. Yo decía diciendo que no y me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral”, contó.

Y reveló con lágrimas en sus ojos: “Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y seguía diciendo que no. Le dije que sus hijos tenías mi edad y no le importó. Se subió encima mio y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo puedo hablar”.

Por esa razón, las últimas declaraciones de Burlando llamaron la atención y hasta indignaron al círculo íntimo de Thelma. “La denuncia está realizada, y en base al relato de Thelma y de las pericias se impulsa una investigación por violación agravada. Ella declaró que le dijo que ´no´. No se me ocurre una forma más categórica que decir que no”, le señalaron a este portal.

Al mismo tiempo, sorprende la palabra de Burlando al sostener que Darthes siempre creyó que la situación era consentida. Esto último de llegar a ser cierto, no explicaría la razón por la que el actor negó que aquel momento no ocurrió jamás y decidió exiliarse en Brasil, su país natal: “Burlando también había dicho que iba a prescribir y eso no ocurrió. La Justicia de Nicaragua avanza”.

Cabe destacar que al momento de la denuncia, se hizo un relato de los hechos y luego llegaron las pericias. Pasa el tiempo y si los resultados de las pericias son coincidentes con el hecho -a Thelma se le realizaron pericias psicológicas y físicas- ahí continúa la investigación. Si esto no ocurriera, la causa estaría archivada. Algo que, de más está decir, nunca ocurrió.

“La fiscalía de Nicaragua entendió que había pruebas suficientes para seguir investigando, por eso se pidió colaboración a la justicia argentina y comenzó la etapa de testimoniales. La investigación continúa, cada vez hay más pruebas y el relato de Thelma corresponde con la realidad”, sostiene una fuente con acceso a la causa.

Y agrega: “La investigación en este momento produce pruebas en la Argentina, como los testimonios. Si se siguen produciendo y la causa avanza, la siguiente etapa sería la citación de Juan Darthés a declarar. Esto es por etapas. Hay una coherencia entre las pruebas que se van produciendo. Cuando tenés un cierto índice de certeza sobre los hechos, la causa avanza”.

Buenas tardes, les comparto una regla de valoración de la prueba en casos de violencia sexual que me parece muy bueno que conozcamos. Reglas de Procedimiento y Prueba, adoptadas por la Asamblea General de los Estados Parte del Estatuto de Roma

el 9 de septiembre de 2002. — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) May 24, 2019

se previeron principios de valoración probatoria en casos de violencia sexual, y concretamente sobre los actos respecto de los cuales no es viable inferir el consentimiento de la víctima. — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) May 24, 2019

Regla 70.

a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) May 24, 2019

b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) May 24, 2019

Mientras tanto, allegados a Thelma señalan que para la actriz “no es sencillo” someterse diariamente a los testimonios de Burlando. “Cuando llevas adelante esta denuncia con la valentía que lo hizo, en los medios y pública, suelen ocurrir estas cosas. Son desagradables y no debieran suceder. Todas las víctimas tienen derecho a ser tratadas con respeto”, explicaron.

c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) May 24, 2019

d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima. — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) May 24, 2019

El uso de estas reglas es garantía de investigaciones con perspectiva de género y libres de estereotipos q discriminan a las sobrevivientes de violencia sexual. Las defensas legales q recurren a mitos sobre la violación son revictimizantes y tan dañinas como ineficientes #NoEsNo — Sabrina Cartabia (@MissOprostol) May 24, 2019

Por otra parte, Sabrina Cartabia, abogada de Thelma Fardín, aprovechó el momento para compartir las Reglas de Procedimiento y Prueba, adoptadas por la Asamblea General de los Estados Parte del Estatuto de Roma el 9 de septiembre de 2002. Se trata de una regla de valoración de la prueba en casos de violencia sexual.