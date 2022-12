Piano y Mujer, la segunda parte de un repertorio clásico y moderno con perspectiva de género

Piano y Mujer 2 volvió más versátil que nunca y es que en la tan esperada segunda parte de este show tenemos al gran Arthur Hanlon acompañado de por un grupo de estrellas tan diversas como la reina del reggaetón Ivy Queen, el dúo pop Ha*Ash, la colombiana Catalina García (cantante de Monsieur Periné), la mexicoamericana Lupita Infante y la intérprete y compositora de Costa Rica, Debi Nova.

Este grupo de increíbles artistas se une a Arthur para interpretar una serie de versiones acústicas de sus canciones más importantes junto con éxitos latinos que todos ya los tenemos como soundtrack de la vida, presentando hermosas interpretaciones de clásicos como “Ya Te Olvidé”, de Rocío Jurado, interpretada por el ícono del reggaetón Ivy Queen.

También se podrá oír una versión hipster retro de “Bésame Mucho”, con García, el poderoso dúo mexicano Ha*Ash con su hit “Aprendí de Ti” y una inesperada versión de “Bridge Over Troubled Water” con tintes de gospel; la cantante y compositora Debi Nova con su estilo personal en ”Quizás, Quizás, Quizás”; y la estrella de la ranchera, Lupita Infante, con su poderosa interpretación de “Without You/Sin Ti”.

El concierto especial de HBO, fue producido por Loud and Live y Sony, se estrenó el martes 29 de noviembre en HBO Max en Estados Unidos y Latinoamérica. Entre otros de los datos más interesantes podemos contar que “Piano y Mujer II” fue dirigido por otra mujer, la reconocida directora venezolana Maricel “Cha-Cha” Zambrano, dándole el power femenino no solo desde las interpretaciones sino también desde la dirección artística.

BigBang tuvo el placer de conversar con el emblemático pianista Arthur Hanlon y una de las voces más hermosas del especial, la gran Debi Nova, donde pudimos hablar de cómo vivieron el proceso de grabación la de segunda parte y los próximos proyectos para ambos artistas donde no descartan trabajar nuevamente entre ellos y con otros cantautores.

Arthur, ¿qué fue lo que te llevó a elegir a las artistas que te acompañan en esta segunda parte?

Arthur: - La primera edición salió el año pasado y 3 meses después me llamó la gente de HBOMAX diciendo "Arthur, está andando muy bien y queremos otro ya". Entonces inmediatamente pensé en la gente que quiero mucho y obvio empecé con Debi, con Ivy Quenn, con Ha*Ash, Catalina García, Lupita Infante y aquí estamos super emocionados.

¿Qué significo para vos hacer esta colaboración con Arthur?

Debi: - Para mí fue un Honor, fue una invitación que llegó en un momento muy particular de mi vida porque acababa de tener una bebé. Además de la pandemia fueron 2 años muy extraños en donde no tuvimos conciertos, entonces esto llego a mi vida en un momento en que me hacía mucha falta estar en un escenario y fue tan lindo. Además fue un gran Honor, porque Arthur es un músico maravilloso quien conozco hace ya 9 años y a quien he seguido su evolución y admirado muchísimo; ni hablemos de Ivy Queen, Catalina García, las Ha*Ash, son mujeres que yo admiro muchísimo y para mí fue un inmenso honor.

¿Fue difícil elegir las canciones?

Arthur: -Para las canciones... inventé una "fórmula" más o menos, pensé en hacer hitazos como en el caso de Debi fue "No Nos Sobran Los Domingos" y otra canción que signifique mucho para nosotros dos. Entonces hablé con Debi y le pregunté ¿qué otra canción le gustaría cantar?, y me mencionó: "Quizás, Quizás, Quizás" y estuvo bueno no?.

¿Fue fácil organizarse para trabajar, entre tantos artistas?

Arthur: -Fue un proceso bastante complicado, todas llegaron desde varias partes: Debi está en Los Ángeles y todos viajando hoy en día; pero la belleza de este proyecto es cuando nos juntamos no fue nada de estrés, fue una celebración de la música y terminamos todos juntos cantando y bailando; en el escenario fue un proceso de dos días y dije "vamos a celebrar la música" y así fue.

Debi: -Yo recibí las maquetas, estuvimos en comunicación antes de yo llegar a Miami y Arthur me mandó sus propuestas, sus maquetas de arreglo para ambas canciones y usualmente siempre hay un "feedback" donde se dice lo que gusta y lo que no gusta, pero en realidad no hubo nada de eso porque fue super fluido, recibo las maquetas llegue a Miami y le dimos.

¿Ustedes habían trabajado juntos?

Debi: -No, nunca habíamos trabajado juntos, habíamos tocado juntos en unos premios de hecho habíamos usado el piano, pero nunca habíamos trabajado juntos esta es la primera vez.

¿Me imagino que fue super emocionante conocerse y trabajar juntos también?

Arthur: Si Raúl, totalmente. Yo creo mucho en la química, es super importante cuando estoy haciendo una colaboración, nos conocimos hace 9 años y hubo una química cheverisima, por eso cuando se dio esta segunda oportunidad de Piano y Mujer 2 pensé "ok, tengo que llamar a Debi".

Hubo una primera y una segunda parte, ¿hay tercera parte?

Arthur: -Tercera, cuarta, quinta, sexta, ojalá.

¿Tienes más artistas pensadas?

Arthur: -Son tantas, pero te confieso una cosa: tengo amigas que son artistas que me están llamando diciendo "Felicidades", pero nada con Debi todas las chicas fue alucinante los contrastes de estilos y mezclando mi piano con todas ellas, por mi parte estoy super agradecido

¿Con qué artista sueñan con hacer un dúo o colaborar?

Arthur: -Tengo una persona que no es mujer, pero hemos hablado de eso para mezclar mi piano con bachata y uno de mis héroes de la música es Juan Luis guerra

Debi:- Yo iba a decir lo mismo.

Arthur: -Entonces vamos a ser nosotros tres. Estamos conectados yo lo sabía.

Debi: -Yo te diría también que si puedo dar más nombres en esta respuesta, diría que con cualquiera de las mujeres que son parte de este especial. Me encantaría hacer un dueto con Ivy Queen, Catalina García, con las Ha*Ash, admiro a todas profundamente y sería un honor colaborar con algo más con alguna de ellas.