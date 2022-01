Pichot lo acusó de haberse casado por fama y Moritán contraatacó: "Rebaja y demoniza a los hombres"

Desde que contrajo matrimonio con Carolina "Pampita" Ardohaim, en noviembre de 2019, Roberto García Moritán se convirtió en el blanco de chicanas y críticas por igual a través de las redes sociales. Al empresario se lo acusó de buscar fama a costa de convertirse en el "marido de..", a pesar de que antes de conocer a la modelo ya era dueño de dos de los más recocidos restaurantes de comida peruana en Buenos Aires. Aunque, digamos la verdad, su nivel de reconocimiento público era prácticamente nulo.

Lo cierto es que en las últimas horas, Malena Pichot se sumó a esta ola de críticas contra el empresario gastronómico y ahora legislador porteño en su afán por defender a la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández. Resulta que Moritán acusó a Ofelia durante una entrevista de haber encontrado "un negocio en la política". Por esta razón, la actriz contraatacó: “El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido y tiene el tupé de hablar de Ofelia, me desmayo”,

El mensaje de la conductora radial del ciclo Furia Bebé en Futurock se viralizó a tal velocidad que Mortián no tardó en recoger el guante y responder, visiblemente molesto: "Se volvió todo tan ridículo en este país, que una ‘feminista’ me acusa de casarme para ser conocido. Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres. Justo no hay un Ministerio que repudie sus dichos".

Para finalizar, el también economista compartió un mensaje de apoyo que recibió de Florencia Arietto. "No aflojes Roberto, que las verdaderas feministas, las que estamos en las trincheras protegiendo a las mujeres y que sabemos que no construimos igualdad de oportunidades odiando a los hombres, te bancamos", sostuvo la abogada penalista.

Días atrás, Moritán no dudó en cuestionar a Ofelia Fernández, a quien acusó de no tener experiencia en otros ámbitos más que en la militancia política. "Ofelia Fernández, por ejemplo, nunca fue otra cosa. Y el gran problema que tiene es que quizás nunca más pueda ser otra cosa. Ponele que un día ella elige cambiar su vida, de actividad y se pone una pyme. Va a tener enormes problemas en administrar esa pyme si no cambia su mentalidad", dijo.

Y continuó: "¿O quién la va a contratar desde el sector privado? ¿Vos le darías trabajo?". El diputado por el espacio que encabeza Ricardo López Murphy, Republicanos Unidos, señaló que la joven legisladora "está atrapada en un sistema que no tiene salida. Ella es tal vez el mejor ejemplo de lo que le pasa a una parte de la clase política argentina. Encontró un negocio ahí, lo sabe, y tiene que maximizar su oportunidad".

Como suele ocurrir, Ofelia optó por responder a estas críticas a través de las redes sociales utilizando la ironía contra el "marido de Pampita". "Jajajaja a mí al menos me conocen el nombre y apellido. A los dos nos dieron trabajo votándonos, ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia. Yo no busco negocios, tengo convicciones", sentenció.