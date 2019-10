Pico Mónaco y la contundente respuesta cuando le preguntaron por el casamiento de Pampita

La noticia, es cierto, sorprendió y mucho. Carolina “Pampita” Ardohain se casará con su novio, Roberto García Moritán, después de menos de dos meses de noviazgo. El empresario le propuso casamiento en Punta Cana y tiró toda la carne al asador con una propuesta excesivamente romántica. Qué dijo Juan “Pico” Mónaco, el último ex de la modelo.

Consultado sobre el casamiento de su ex, el tenista fue diplomático, aunque contundente a la hora de confirmar que ya no mantienen ningún tipo de vínculo. “Sé que está en pareja y estoy feliz de verla contenta. No hablé más con Carolina, pero obviamente siempre le voy a desear lo mejor”, explicó en diálogo con el ciclo Implacables.

A diferencia de otras separaciones, en las que supo mantener el contacto e incluso se juntó con los hijos de la modelo, “Pico” reconoció que ya no tiene relación con Bautista, Benicio ni Beltrán “por respeto”. “Cuando terminé la relación con Carolina, más que nada por respeto, se cortó todo tipo de vínculo”.

"Sí, nos casamos": el video del momento en el que García Moritán le propuso casamiento a "Pampita"

“Pampita” y “Pico” confirmaron en enero su separación, después de casi dos años de relación –con una larga separación en el medio-. Fue la modelo quien, atenta a la posibilidad de especulaciones, decidió contar la noticia desde su cuenta en Twitter.

“Hace unos días, con Juan decidimos separarnos. Estamos triste porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones”, escribió la modelo.

Desde entonces, “Pico” rehizo su vida y está en pareja con la modelo francesa Diana Arnopoulos, quien vive en Miami.