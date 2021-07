Pico Mónaco y su novia francesa serán padres por primera vez: “Se me explota el corazón de amor”

Después de muchos años de diversión, Juan Pico Mónaco encontró al amor y ahora será papá. Por eso, hace pocas horas, el ex tenista y su esposa, la modelo francesa Diana Arnopoulos, anunciaron que van a ser padres por primera vez.

La noticia fue confirmada por la pareja con una serie de tiernas foto en sus redes sociales. “Se me explota el corazón de amor, bebé en camino”, escribió el ex tenista en una publicación en la que posó junto a su pareja.

En tanto, la bella Arnopoulos publicó más fotos en su cuenta y agergó la frase: : “Our little angel is on its way” (“Nuestro pequeño angelito está en camino”).

La relación entre ellos comenzó en 2019 y en junio de 2020, en plena pandemia de coronavirus, Pico y la modelo franco-griega dieron el sí en el estado de La Florida, en Estados Unidos, donde se asentaron y tienen su hogar.



“Mi compañera para toda la vida. Mr. & Mrs. Mónaco”, publicó el ex tenista en la red social junto al emoji de un anillo, acompañado por una imagen en la que se los ve sonrientes y abrazados. Luego, subió otra foto en las stories, había contado el ex tenista en redes sociales.



La joven modelo tiene un larga trayectoria en Europa y Estados Unidos. Estudió en París y Nueva York, y desde hace algunos años vive en Miami. Ahí tiene su marca de accesorios y ropa. También realiza diversas campañas fotográficas.

Parecía que Mónaco seguiría soltero por mucho tiempo tras la separación de Carolina Ardohain. Pero no fue así. Enseguida conoció a Diana. Pampita y Pico fueron pareja entre 2016 y enero de 2019. La historia de amor se terminó después de varios idas y vueltas.

Durante el Mundial de Rusia 2018, como él seguía a la Selección Argentina que dirigía Jorge Sampaoli, ella se tomó un vuelo para pasar tres días con él. En aquella ocasión se notó la mala onda. Él se divertía con amigos y ella con cara de pocos amigos lo miraba desde la platea. El final estaba sellado. En Buenos Aires se separaron. Pero a fin de año se dieron una nueva oportunidad. No duraron mucho.

En enero de 2019, ella anunció el fin del noviazgo desde Twitter: “Estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones”, había escrito la modelo en ese momento.

En el medio de esa separación con Pico, ella tuvo una breve relación con Polito Pieres, que parecía más un acting para la cámara que una noviazgo. La realidad es que quería darle celos a Pico para que volviera. Pero él quería otra cosa para su vida y Pampita quería un casamiento y otro hijo en su vida. Mónaco no estaba dispuesto a ceder en eso. Las diferencias dinamitaron la relación.

A los dos meses de la ruptura con el ex tenista, Pampita blanqueó su romance con el empresario Mariano Balcarce. Eso tampoco prosperó. Pero encontró en el empresario y financista Roberto García Moritán un nuevo amor. En noviembre de 2019 se casaron e hicieron una fiesta multitudinaria.

Apenas cuatros meses después de la separación con Pampita, Pico conoció a Diana y se enamoró perdidamente. Compartieron viajes por todo el mundo y proyectos comerciales en común. Ahora soñaron que serían padres juntos y lo van a cumplir. El ex tenista y la modelo serán padres por primera vez