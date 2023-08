Pide dólares, se burla de la inflación y destila odio: el show barats de Alex Caniggia

Desde que pegó un salto a la fama gracias a la popularidad de sus padres, Alex Caniggia siempre se mostró como una persona soberbia, multimillonaria y que poco le importa el qué dirán. Incluso, la mayoría de las veces que se expresa mediante sus redes sociales o en algún medio de comunicación ya sea ejerciendo o dando una entrevista, lo que demuestra es poca empatía con el resto, insultos por doquier y sobre todo el país que quiere para él: dólares, clase alta a la cabeza y mucho dinero.

En el último tiempo se mostró un poco más perfil bajo debido a que estaba esperando un bebé con la modelo Melody Luz, la cual nació el pasado 17 de julio. Meses antes de convertirse en padre, el hijo de Claudio Caniggia no quería generar polémica ni verse en el centro de la atención por algún comentario o acción negativa así que decidía llamarse a silencio mientras conducía un programa en El Trece que luego finalizó por bajo rating.

Sin embargo, su campana se volvió activar con las elecciones Primaras Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y su banca a Javier Milei. El domingo 13 de agosto su Twitter se convirtió en un destilo de odio hacia quienes tienen ideologías políticas contrarias a él. Bancó a La Libertad Avanza, insultó a quienes se consideran parte del partido político de Izquierda, a quienes apoyan a Cristina Kirchner y se colgó, de paso, de Lali Espósito. Un sinfín de tweets en los cuales cargó con mucho rencor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En primer lugar, quiso alagar al candidato a presidente de una manera insólita: rebajando a su propio padre. Si bien su relación con el “Pájaro” es tirante desde siempre por los conflictos que rodean a la familia, Alex decidió tildarlo como a una persona que odia y justamente ese sentimiento es el que lo uniría con Milei. “El Peluca Javier Milei y yo tenemos que ser grandes amigos. Me siento muy identificado (con él) y pensamos igual, además los dos odiamos a nuestros progenitores”, escribió.

Mientras se realizaban las PASO, apuntó contra los que mantienen ideas políticas con referencia al Frente de Izquierda y hasta se animó a hacer una especie de rima, siempre teniendo como lema el hecho de faltar el respeto. “Estos zurdos de mierda son de terror con ‘el conjuro’. Votas siempre lo mismo son más boludos que el oso Arturo… este año todos con Milei, de eso estoy seguro… Basta de la casa política, con ellos no hay futuro!!! #EleccionesArgentina”, indicó.

Pero cuando los resultados empezaron a apuntarse hacia Milei como el ganador de las PASO por encima de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria que eran los máximos candidatos, se reveló aún más. El mellizo de Charlotte hizo mención una y otra vez el país que busca: clase alta y dólares. ¿Por qué no vive en Estados Unidos? Porque a pesar de su odio hacia Argentina, tanto su pareja como su hija, se criaron y lo harán en su país de origen, aunque su padre no se muestre convencido.

Cuando el resultado lo posicionó a Milei con el 32% como ganador, el mellizo de Charlotte Caniggia twiteó: “Tienen todos la pij… bien en el ort... Vamos por un país sin delincuencia, seguro y más que nada con dólares. Fuera los barats. Les re cabio manga de chupa japis” No conforme con esas palabras, agregó: "Viva la libertad la concha de la lora... Basta de planes, basta de IFE... A laburar manga de vagos de mierda. Murió el Kirchnerismo".

Lejos de dar una opinión consciente –si es que puede- de por qué piensa así de Argentina, de su población y a qué se refiere con el apoyo que le brinda a Milei, más allá de querer tener dólares en su bolsillo, siguió mostrando todo su odio y rencor hacia la sociedad. "King is back motherfukers (El rey ha vuelto hijos de putas) ¡Ahora sí Argentina #highsociety #nobarats. Las ratas inmundas prepárense para laburar. HSDP. Viva la libertad carajo mierda", escribió junto a una foto del candidato de LLA como ganador.

Y como no puede faltar en ningún lado, también apuntó contra Lali Espósito, quien había twiteado tras ver la victoria de Milei que sentía tristeza y que era un peligro que las elecciones hayan finalizado así. De esa manera, el hijo de Mariana Nannis publicó en su cuenta de Intagram: “Lali cobró del gobierno 40 millones para dar un recital en Neuquén. ¿Ahora entendés el verdadero miedo de Lali? “Nadie es kishnerista gratis. Aguante los Rolling”, con total ironía, por lo cual recibió miles de comentarios negativos.

Aun así, las pruebas y su pasado lo condenan, porque dos años atrás, cuando Milei comenzaba a posicionarse como precandidato, Caniggia decidió mostrar su lado político e incluso aseguró que se lanzaría junto a él para tener un cargo en su partido. “Ahora cambió todo. Esos zurdos, las ratas quedaron out. Las ratas murieron se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todos envenenadas", había escrito en el año 2021. "Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo el Peluca Milei... Por una Argentina sin pobres, donde los argentinos se puedan comprar lo que quieran, puedan viajar adonde se les cante y tengan una vida hi-society. Por una Argentina como potencia mundial...", sostuvo.

No obstante, la relación entre los dos no prosperó y pocas semanas más tarde de que Alexander había dado a entender que iban a generar una especie de dupla con el político, dio marcha atrás y aseguró que el candidato de ultraderecha es un “panqueque”. "No entro a la política gente. Milei me parece un panqueque y ahora se va para el Pro. Un impresentable. No apuesto a nada con Milei y para mí es un panqueque. Un imbécil extremo", planteó.

Su vida es así. Primero lo bancó, quiso integrarse en la política, después lo deschavó como que se quiso cambiar al PRO, ahora lo ama y pretende ser su amigo y como si fuera poco, no sólo se puso a una cierta cantidad de gente en su contra el día de las PASO sino que ahora mostró otra faceta más: se burló de la inflación que sufre Argentina y por ende, de todos los ciudadanos que les toca sufrir.

Mediante un posteo en su cuenta de Instagram, se mostró haciendo un asado con una parrilla sumamente llena de carne, chorizo, morcilla y mucha comida más y a eso, le adjuntó un deplorable y triste mensaje. "¿Qué pasa, manga de barats? ¿Subió el dólar? ¿Subió la nafta? ¿Subió la carne? Me chupa un huevo, sale asadurri. Manga de barats, saludos y aguante Milei". ¿Llegará el momento de madurar?