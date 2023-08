Ping-pong en cuero, gemidos y "elefantes en pedo": el desopilante paso del Chino Darín por Olga

El gemido de Sofía Morandi ni bien "El Chino" Darín ingresó a los estudios de Olga para ser entrevistado en Soñé que volaba, el stream que conduce el humorista Migue Granados, bien podría graficar lo que le esperaba al actor en su paso por el programa. Las típicas locuras a las que acostumbra a su público el hijo de Pablo Granados estuvieron a la orden del día, y fueron coronadas con un partido de ping-pong que el artista jugó completamente en cuero.

A los pocos minutos de ingresar, el conductor le preguntó sobre su novia la española Úrsula Corberó, la actriz que hace de Tokio en La Casa de Papel. "Se fue ayer, estaba acá", reveló Darín. "Yo quería que venga, los quería ver chapar", disparó Granados. "La próxima", prometió el actor. Acostumbrado a redoblar la apuesta cada vez que puede, Migue siguió con su intención: "En realidad me gustaría verlos coger, pero no sé si de que haya un gordo colorado mirando en el medio del cuarto", propuso.

Cuando le llevaron un café al invitado, Granados preguntó si era agua. "Estamos cortísimos. Es una verga este lugar", admitió. "No vengo más", se prendió Darín. "En Luzu tienen una máquina de Nescafé, bro", continuó el conductor. "Mirá que no fui a Luzu para venir acá, ahora voy a tocar la puerta", reveló el actor, siguiendo el juego propuesto por su amigo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Este nivel desinhibido marcó el ritmo de toda la entrevista, en la cual hasta le propusieron hacer un análisis político del resultado de las PASO 2023, en el marco del documental Argentina Salvaje, que fue coproducido por Jumara Films y Kenya Films y dirigida por Christian Baumeister, y en la cual el mismísimo Darín forma parte como narrador.

Inclusive, a partir de esta nueva función, el Chino reveló muchos de sus nuevos conocimientos en vida natural. "Yo estuve en África y los elefantes escabian como en un árbol de chorizos, que cuando lo comen fermenta y se agarran unos lindos pedos", detalló el actor. Esta anécdota generó risas entre los demás, quienes tenían más para contar respecto a la reproducción de otros animales.

El punto más alto de la participación en Olga que tuvo Darín fue el strip ping-pong que habían prometido previamente. "Mi psicólogo me dijo que tengo que aprender a decir que no", contó el actor para esquivarle al partido de 11 puntos, que significaba la misma cantidad de prendas. "Vos porque querés verme desnudo", acusó el hijo de Ricardo Darín al conductor.

"Estoy en muy mal estado físico, yo tengo un público que mantener", bromeó el invitado y aceptó: "Yo la remera me la saco, pero no me puedo sacar el pantalón". "La idea no es que te quedes en pija", prometió Granados en la víspera del partido. "¿Tenés buenos calzones?", le preguntó el actor antes de empezar y sin miedo a la vergüenza.

Mientras que Lucas Fridman pronosticaba que Granados iba a terminar "en culo", tras el primer peloteo en el que venció Darín, el actor reconoció que tenía siete prendas para sacarse. El partido había empezado y la expectativa de ver al Chino desnudo se manifestaba en la vidriera de Olga y los seguidores viendo en vivo la competencia.

Primero fue el buzo y luego una zapatilla hasta que Granados tuvo que sacarse el par entero de su calzado. Enseguida Darín se sacó la otra luego de pegarle a la red, y el partido continuó entre risas y delirios. Tras eso vinieron las medias, que también fueron saliendo de a una, pero a su vez dejaban al partido a punto de dejarlos en cuero.

Así fue que el primero que quedó con el pecho -y la espalda- al aire fue el actor, para alegría de sus seguidoras y seguidores, aunque enseguida decidieron terminar el partido ambos vestidos para no estimular infartos ni ningún tipo de ataques cardíacos en quienes aprecian la belleza del actor. El partido lo ganó el Chino, pero lo más gracioso vino después, cuando Granados leyó los comentarios en YouTube y reconoció que nadie lo pedía a él desnudo. Las locuras de Soñé que Volaba fueron las mismas, aunque con un protagonismo de primer nivel, como el que ofreció Darín. "Se iba todo cosificado", celebró Granados. Algo consentido, por supuesto.