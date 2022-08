Piñón se hartó de que le cancelen los shows e irá a la Justicia por el conflicto con sus hijos

La semana pasada, hace exactamente siete días, Fabián Gómez, conocido popularmente como Piñón Fijo, se disculpó públicamente a través de sus redes sociales tras el un duro mensaje que publicó contra sus hijos, Jeremías y Sol. El artista infantil había expuesto días atrás que no podía ver a su nieta Luna, la hija de Sol, por las diferencias que mantiene con su familia, lo que originó un escándalo que, al parecer, no tiene fin a pesar de sus disculpas.

El tema familiar entre Piñón y sus hijos provocó que el municipio mendocino de Maipú decidiera suspender una actuación que tenía prevista el payaso para el domingo pasado. La misma se iba a dar en el marco del Día de la Niñez y fue suspendida por "inconvenientes ajenos a la organización del evento”, convirtiéndose en la primera cancelación oficial de un espectáculo desde que se hizo público el distanciamiento de sus hijos.

En reemplazo de Piñón, sumaron artistas locales para entretener a los chicos en el Parque Metropolitano. Al respecto, el comediante infantil se mostró más que comprensivo en un principio y aclaró: "Decirles que los entiendo, que voy a devolver hasta el último centavo del cachet abonado hasta la fecha. Y por sobre todas las cosas a mis hijos, que sé por lo que pasaron estos días y por lo que están pasando todavía, mi compromiso de colaborar para que recuperen su tranquilidad".

Pero en las últimas horas se mostró muy molesto por los diversos shows y espectáculos que, a raíz del escándalo familiar, fueron siendo suspendidos o postergados. En un nuevo posteo titulado “Estado de nuestros vuelos en agosto”, compartió un banner que simula la pantalla de partidas y arribos en un aeropuerto, para informar qué eventos en distintas ciudades de nuestro país fueron cancelados, postergados y los que se encuentran “en horario”.

Además, con mucha ironía aclaró: "Ante constantes cambios en nuestra agenda y las preguntas sobre el estado de situación de cada show, aquí va un cuadro provisorio sobre el tema. Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la Justicia (ojalá pronto) la agenda se teñirá de rojo -cancelados- o verde -en horario-, según las pruebas presentadas”.

Recordemos que a raíz de las quejas sobre que no puede ver a su nieta, los hijos de Piñón lo acusaron de ejercer "maltratos" e incluso, Sol dijo haber sufrido "humillaciones crónicas" en manos del reconocido payaso. "Está desaparecido de nuestras vidas después de tantos maltratos, en mi semana 32 de embarazo. Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años", había asegurado.

Acto seguido, la madre de sus hijos salió a echar más leña al fuego y subió una historia en Instagram con el lema "desnaturalicemos el maltrato", de la cuenta del Colectivo de educación inicial. “Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas", había manifestado Piñón en su pedido de disculpas.

Y siguió: "Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea. Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo".

El humorista infantil había asegurado a su vez que si pudiera retroceder el tiempo y evitar hacer la publicación sobre su nieta, lo haría sin dudarlo. “Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación", dijo.

En ese sentido, Piñón sostuvo que la situación es "mucho más grave” porque hay seres amados a los que lastimó. "Corren tiempos nuevos en la sociedad, los que celebro. Por eso, la misma capacidad que reconozco para aprender sobre cosas que me apasionan como el nuevo arte y las nuevas tecnologías, también la pondré al servicio de las nuevas formas evolucionadas de relacionarlos entre los seres humanos", sentenció.