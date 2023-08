Píparo chicaneó a Lali al estilo Milei: “La gente nos mostró con su voto que no hay ningún derecho en este país”

La Libertad Avanza tiene votos pero poca resistencia a las críticas. A menos de 48 horas de conocerse los resultados de las PASO que lo dieron como ganador, Javier Milei ninguneó a Lali y se enojó con Carolina Ardohain. En la misma línea, su candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires también salió a chicanear a la cantante y creadora de Disciplina.

En una entrevista, Píparo lanzó sobre los tuits de Espósito contra Milei: “Ayer vi un debate en las redes sobre una cantante que decía: ‘Qué peligroso, gente anti derechos’. Yo creo que toda esa gente, con su voto, nos ha mostrado que finalmente no hay ningún derecho en este país”. Y siguió: “Mucha de esa gente que nos votó es porque sabe exactamente que no existe el derecho a la salud, a la educación, y muchísimo menos el derecho a la seguridad. ¿De qué estamos hablando? Porque basta del tema discursivo. ¿De qué estamos hablando en la realidad? En la realidad ninguno de esos derechos son reales”.

“El kirchnerismo está haciendo una campaña de miedo y dicen que si gana La Libertad Avanza va a sacar todos los derechos garantizados a la población. Pero, en realidad, va a restablecer derechos. El tema es si quieren debatir en serio qué derechos tenemos hoy los argentinos ¿Tenemos derecho a estar seguros o a una educación digna? Ningún derecho, solamente el que pueda pagarla”. Luego agregó: “¿Salud? Uno va a una salita y si tiene dos hijos tiene turno para uno solo y dentro de 10 días ¿Eso es salud? ¿Alcanza con decir ‘tengo ministerio’ para tener salud? Dejemos la hipocresía. Eso es a lo que yo invito en general”.

¿Por qué motivos los representantes de La Libertad Avanza se enojaron con Lali? La cantante escribió: “Qué peligroso. Qué triste”. Por ese tuit recibió miles de insultos de los fanáticos libertarios. Por eso, luego realizó un posteo más largo en Twitter en donde afirmó: “No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”.

Y continuó: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Por último, Lali dijo: “Eso me queda como votante, joven, argentina, responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste votar a un anti-derecho. Igual, tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.