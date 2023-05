Piqué se acordó del tema que le dedicó Shakira e ironizó: “No he ido en la vida al gimnasio"

Desde su polémica separación, luego de 12 años de matrimonio y dos hijos, cada vez que hay un cruce entre Shakira y Gerard Piqué salen chispas. La infidelidad de él, la mermelada que se gastaba en la casa y luego la canción exitosa que hizo ella comparando su antigua relación con la actual, fueron grandes detalles que dieron que hablar y que causaron que su vínculo termine de la peor manera.

Shakira y Piqué: dos conocidos que se desconocen al hablar uno del otro. Si bien es casi imposible que dejen de mencionarse, luego de todo lo vivido, cada vez que lo hacen se genera un conflicto en puerta, aun hasta si lo hacen sin nombrarse porque, sin necesidad de dirigirse explícitamente, con todos los conflictos que tuvieron, se sobreentiende de quién están hablando.

Después del quiebre final, cuando las aguas parecían calmarse, el 11 de enero la cantante colombiana salió al cruce fuertemente tras una canción en colaboración con Bizarrap donde no sólo lo criticaba a él sino que también arremetía contra Clara Chia, la tercera en discordia y actual pareja del ex defensor del Barcelona.

Todo parecía indicar que el ex futbolista se lo tomó con gracia: Shakira mencionó en su canción que Piqué cambió un “Ferrari por un Twingo” y un “Rolex por un Casio”, en clara referencia a la relación que tenían y a la que tiene actualmente, y el ex jugador optó al día siguiente de que se estrenara mundialmente la canción, ir a trabajar con un Twingo y hasta promocionó la marca de relojes Casio que llevaba colgado en su muñeca. A partir de allí, decidió no tocar más el tema, no mencionarlo ni registrarlo. Casi como si no existiera. Pero ahora, a cuatro meses del lanzamiento, volvió hacer referencia a través de un stream donde habló del gimnasio.

Recordemos que en la Session con Bizarrap, una de las tantas frases contra él, decía: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también". Y así, como quien quiere la cosa, el ex jugador de Barcelona, salió nuevamente al cruce a responderle disimuladamente. “No he ido en la vida al gimnasio. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Además, en Barcelona, nos pusieron el gimnasio en un lugar que para entrar al vestuario había que pasar por el gimnasio. Era como un mensaje diciendo ‘toca una máquina’”, manifestó en un directo de Kings League, la liga de fútbol siete originada en Barcelona por él.

Además, el español reveló que, desde que se retiró como jugador profesional en el Barcelona, en noviembre del 2022, no volvió a hacer ejercicio. “Hace seis meses que no hago deporte, desde que me retiré”, aseguró.