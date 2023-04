Piqué viajó para ver a sus hijos y Shakira le puso "las cosas difíciles”: el plan para poner el juego a su favor

Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión... La relación entre Shakira y Gerard Piqué está totalmente quebrada y ni siquiera el vínculo que forjaron a partir del nacimiento de sus hijos, Sasha y Milán, prevaleció. Desde que empezó el despecho de la cantante contra su ex marido, el futbolista español quedó expuesto al ser acusado de infiel, de mantener una relación por fuera del vínculo monógamo y que la tercera en discordia tenía entonces 22 años. Si bien, existían otros problemas entre la pareja que tuvo una relación de una década, básicamente este romance fue el que colmó el vaso de la paciencia de la colombiana.

Lo cierto es que la artista se mandó a mudar, abandonó el departamento que compartió por años con Piqué y esembarcó en Miami para construir su vida junto a sus dos hijos luego de conseguir, aparentemente plata mediante, la autorización de Piqué. Lo cierto es que el ex defensor estuvo disfrutando de unas mini vacaciones en un lujoso resort de Dubai junto a su novia Clara Chía Martí y viajó en las últimas horas a Estados Unidos para reencontrarse con sus hijos.

Su arribo al aeropuerto -solo, sin su actual pareja- generó una revolución y fue captado por las curiosas cámaras de los presentes que lo reconocieron en el acto. Claro está, Piqué también fue recibido por un arsenal de cámaras y micrófonos, los cuales esquivó con mejor cintura que cuando jugaba en el Camp Nou y se retiró en silencio. Su plan era pasar 10 días corridos con Sasha y Milán, tal y como estipula el acuerdo que llegó con Shakira.

Pero fue recibido con peros, trabas y obstáculos que deberá sortear si quiere pasar tiempo con los nenes. “Shakira le ha puesto las cosas bastante difíciles”, subrayaron en el programa Mamarazzis. Es que la cantante se trasladó a Miami el 2 de abril y esos dos días antes de subirse al avión los pequeños los pasaron con su papá. Por ende, le quedarían 8 disponibles según el arreglo del 70-30% del tiempo, de acuerdo a lo informado por los medios europeos.

Por ejemplo, en El Programa de Ana Rosa detallaron que Piqué "sólo va a estar cinco días con los niños, no 10 como es lo habitual, ya que este mes pasó más días con ellos". "Esto no está organizado todavía del todo”, aclararon. Pero ni lento ni perezoso, el ex defensor central comenzó a barajar una alternativa para estar más presente en la vida de sus hijos: comprarse una propiedad en Miami para fijar allí residencia, al menos part time.

De esta forma, el acuerdo judicial rubricado a fines de 2022 quedaría formalmente caído. Y podría ser reemplazado por una custodia compartida, dado que los dos progenitores tendrían residencia en la misma ciudad. Cabe destacar que además de los 10 días por mes que pasa con los chicos, Piqué tiene -por acuerdo- la posibilidad de pasar junto a ellos Acción de Gracias, la semana que comprende de Navidad a Fin de Año y Semana Santa o “Spring break”.

Semanas atrás, la artista colombiana compartió una contundente publicación en sus redes sociales pidiéndole a los medios de comunicación, fans y paparazzis respeto por su situación y por la intimidad de sus hijos: Sasha y Milan. "Es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mi y de mi familia. Sin embargo, mis hijos han vivido un año muy difícil", comenzó el descargo de Shakira.

Y continuó: "Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad'', escribía la artista tras haberse mudado a Miami junto a sus seres queridos". Después de varios meses esperando, Shakira ya se encuentra en Estados Unidos empezando una nueva vida alejada de la polémica y de su ex. O al menos, así lo intenta.