Plan de ahorro y sexo: Ángela Torres vuelve a vivir con su mamá y reveló que practica el poliamor

La actriz y cantante Ángela Torres reveló que volverá a vivir a la casa de su mamá, Gloria Carrá, porque se le complica hacer frente al costo del alquiler. En una entrevista con el youtuber Pablo Agustín contó que practica el poliamor con su novio, el bailarín Pepo Maurizi: “Es un desafío muy grande, me permite crecer e investigar más”.

La actriz de apenas 21 años vive sola desde que era adolescente. En la entrevista contó que se pudo independizar gracias a su trabajo en las tiras “solamente vos” y “Esperanza mía”, aunque ahora, ante un escenario adverso en lo económico, decidió volver a vivir con su mamá. “Ahora voy a vivir con mi mama. ¿Si es por la crisis? O sea, sí. Mi alquiler está carísimo”, comentó.

Voy a volver con mi mamá, es una segunda oportunidad que nos podemos dar".

De todos modos, Ángela Torres aclaró que no es por una cuestión de falta de trabajo, y resaltó que el año pasado actuó en “Simona”, la exitosa tira de El Trece, donde tuvo un rol protagónico. “Ya que tengo la oportunidad de trabajar, prefiero ahorrar en este momento e intentar comprar en algún momento, alquilar es como un poco imposible”, remarcó la nieta de la histórica actriz Lolita Torres.

“Voy a volver con mi mamá, siento que es como una segunda oportunidad que nos podemos dar, mi adolescencia fue muy dura”, agregó. Ahora, mientras planifica la mudanza a la casa de Gloria Carrá, contó que trabaja en un nuevo disco, tres años después de “La vida rosa”, su segundo disco.

¿POLIAMOR EN LA CASA DE MAMÁ?

Además de contar que volverá a vivir con su mamá, la actriz contó en la entrevista con el youtuber Pablo Agustín que se sumó a la práctica del poliamor, del mismo modo que lo hicieron otras actrices y actores en los últimos tiempos, luego de la revelación de Florencia Peña.

Esto del poliamor es un laburazo, estoy aprendiendo".

“Nunca conté esto: yo tengo a mi chico hace muchos años, fue mi novio un montón de tiempo, es Pepo, y después decidimos seguir encontrando otras maneras porque nos amamos un montón”, lanzó, aunque aclaró: “Esto del poliamor es un laburazo, estoy aprendiendo, deconstruyéndome mucho en el amor”.

“Hace como dos años que estamos así y estamos muy bien. Los dos queremos vivir cosas y no queremos privar nuestros deseos por el amor con el otro. Nuestro amor es incondicional, mi amor incondicional es con él, siento que lo voy a amar siempre, después las relaciones pueden mutar, podés no verte un tiempo; es un desafío muy grande pero siento que es más por ese lado, me permite crecer mucho más, investigar”.