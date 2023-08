Plata prestada, molestos viajes a Miami y despidos encubiertos: LaFlia de Tinelli al rojo vivo

El estreno de la próxima edición del Bailando por un Sueño, la primera que saldrá por América TV, otra vez se retrasó, dando un fuerte golpe a su público que esperaba que comience cuanto antes. Ahora, a través de un spot, confirmaron que su estreno será recién el 4 de septiembre, aunque los problemas de financiamiento y laborales son un presente ineludible para Marcelo Tinelli, y prometen generar más conflictos de cara al inicio del certamen. Al conductor le prestaron plata, ya la gastó y ahora comenzó a despedir personal en su productora, Laflia.

"Lo de los retiros voluntarios, pero obligatorios, en Laflia es escandaloso. Le ofrecen el 50 por ciento de lo que les corresponde. Los apuran. Gente que hace más de 20 años que está en la empresa. A muchos les dicen: 'Hace un año que no venís a trabajar'. Pero hace un año que la productora no hace nada. Ya tomó cartas el asunto el sindicato. Días difíciles para Tinelli entre la falta de financiación y los despidos. Se vienen medidas de fuerza", aseguró Jorge Rial en su Twitter.

El periodista, en su rol de conductor de Argenzuela por Radio 10, amplió la información y fue más expeditivo aún de los problemas que atentan contra la producción del Bailando, especificando que la escenografía ya está montada, pero que hay problemas con lo que falta: "La iluminación, el sonido y las pantallas". Aunque también habló de la crisis económica que atraviesa la productora y la familia del ex vicepresidente de San Lorenzo.

"Al no tener financiación es muy difícil", explicó Rial, aunque aclaró que seguramente "la van a terminar consiguiendo", porque "alguien la va a poner", aunque no sea América TV. Allí profundizó acerca del mal pasar en términos de dinero que atraviesa el conductor oriundo de Bolivar. "Según lo que me contaron, los accionistas del canal le prestaron plata personal hace dos o tres meses, que después se fue a Miami a ver el debut de (Lionel) Messi y no cayó nada bien. Porque dicen: 'Te prestamos guita que nos pediste porque estabas ahorcado y te fuiste a Miami'", detalló Rial.

El conductor de Argenzuela luego ofreció información sobre el otro frente de batalla, el laboral. "El problema que tiene ahora es que Laflia está haciendo lo que se llama comúnmente retiros voluntarios. Dicen: 'Che, abrimos la lista, si a vos te gusta te vas por un porcentaje'. Acá es al contrario, porque acá es voluntario, pero obligatorio. Yo escuché algunos audios de empleados que están destrozados, porque les ofrecen el 50 por ciento de lo que les corresponde", señaló.

"Pero además, me dicen que los tonos son bastantes prepotentes. A alguien le dijeron: 'Me lo tenés que contestar mañana a más tardar, porque queremos tener todo definido. Vos por ejemplo, hace un año que no venís a trabajar'. Y del otro lado le dijeron: 'Pero hace más de un año que Laflia no produce nada. El problema son ustedes. Tienen un plantel grande de empleados, si no tienen nada para hacer porque son incapaces de producir, ¿qué culpa tenemos nosotros?'", reveló Rial.

"Es grave esto que está pasando. 50 por ciento de un retiro obligatorio. Porque llaman a ciertas personas y les dicen: 'Tenés tu retiro voluntario'. Y les contestan: 'Pero si es voluntario, mi voluntad es no irme'. Gente que bancó a Tinelli en los peores momentos, que está desde hace más de 20 años. Hay un quilombo bárbaro con eso", aseguró el periodista. "Están todos llamando al sindicato, que va a tener que tomar medidas al respecto. Ojo con la salida al aire, que no se le complique por un paro", advirtió.

El periodista hasta se animó a repasar con lujo de detalles la historia de las productoras que tuvo Tinelli. "Primero fue TM en la calle Florida. Después se mudaron a Palermo Chico y crearon Ideas del Sur. En la calle Olleros, en una vieja fábrica de paraguas que compraron e hicieron un edificio enorme... Tinelli siempre cagó más alto de lo que le daba el culo. Para mí, hoy vean C5N, está mal hecho ese edificio. Está hecho nomás para que Tinelli tuviera en el cuarto piso un lugar para... bueno, para lo que sea. Y después se transformó en Laflia, cuando se fue de ahí. Obviamente iban pasando los empleados de un lado al otro", describió Rial.

El conductor fue muy ácido con su colega en problemas, y afirmó que vio el spot del Bailando, aunque tuvo que hacerlo dos veces para identificar a algunos de los famosos que participarán este año, ya que los cuales no son muy conocidos realmente.

"América no pone guita. Le dijo: 'Vos poné el programa al aire, poné la guita vos. Cuando recuperaste tu costo, ahí vamos a porcentajes'. Por lo tanto, el problema lo tiene Tinelli, no América", insistió Rial. "El otro día decíamos que iba a tener que salir en el verano, que es lo más bajo para recaudar. Y se le fueron las grandes marcas, no las tiene más", añadió.

El Bailando arrancará el 4 de septiembre o quizás más tarde, de acuerdo a cómo fueron posponiéndolo en los últimos meses. Lo que es seguro, es que Tinelli tendrá que bailar con la más brava: la de la huelga, la falta de ingresos y la posibilidad cierta de que los números de la audiencia no estén a la altura de lo que espera, en un canal en el cual lo más visto no llega a los 5 puntos de rating.