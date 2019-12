Playa, lujos y placeres: las vacaciones de Wanda y Mauro Icardi en las Islas Maldivas

Las vacaciones de Mauro Icardi y Wanda Nara suelen caracterizarse por ser cinco estrellas en todos los sentidos. Y de cara al Año Nuevo la pareja no se salió del libreto: para pasar las fiestas eligieron las Islas Maldivas. La pareja, con todos los cinco hijos (dos de ellos como matrimonio y tres de Wanda con su ex esposo, el también futbolista Maxi López), se hospeda en el lujoso Baglioni Resorts en donde la habitación más económica tiene un precio de US$ 1.700 por noche.

No obstante ello la cantidad de publicaciones que realizó la modelo, panelista y representante daría a entender que la pareja y sus hijos no pagaron por el hospedaje sino que se trató de un canje. Es que las stories de Wanda se encuentran repletas de menciones al perfil de Instagram del hotel.

La pareja en principio se quedaría allí hasta el 2 de enero, luego de haber arribado para pasar la Navidad. Las Islas Maldivas, ubicado en la basta soledad del Océano Índico, suele ser un refugio para futbolistas y famosos que quieren lujo y playa.

No todo es color de rosa para Wanda

Sin embargo no todo fue disfrute para la pareja. Es que en la última nota que dio Wanda, desde el hotel claro está, cargó con dureza contra la prensa italiana y francesa que en las últimas semanas dejó trascender que las decisiones de ella como representante estarían perjudicando la carrera de Icardi.

“Dicen que le voy a arruinar la carrera a mi marido, y no es cierto”, retrucó Wanda que dejó entrever que el PSG vería con buenos ojos utilizar la cláusula para adquirir a Icardi por 70 millones de euros.

Pero no sólo eso, también remarcó las dificultades que tiene como mujer a la hora de negociar los contratos de su marido. “Es un mundo difícil para las mujeres, sobretodo porque hay que soportar que exista gente que te diga que no entendés nada, que no podés hablar o que no podés meterte”, señaló.