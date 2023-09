Poco espacio, playback, mensajes ocultos y el ninguneó a Silvina Luna: así fue el debut del Bailando

Tras mucha incertidumbre, cheques sin fondo y rumores acerca de que se demoraría aún más su salida al aire, el Bailando por un Sueño debutó en América TV de la mano de su histórico conductor y gerente de programación del canal, Marcelo Tinelli. El formato tuvo un auspicioso comienzo en términos de rating -lideró su franja horaria con picos cercanos a los 15 puntos-, aunque contó con muchos errores técnicos y omisiones para un producto que existe desde hace casi 20 años.

Como detalle principal del nuevo estudio donde se realiza el programa, no tiene el espacio suficiente como para las intenciones magnánimas que ostenta. Ya en el primer baile, que protagonizaron Cami Homs y su bailarín, Nico Fleitas, se pudo comprobar esto. Es que mientras la pareja tiraba sus pasos, el conductor parecía que estaba en el medio de ellos, como si fuera el tío borracho en una fiesta, y no a la distancia que se solía ver cuando salía por El Trece.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A la ex de Rodrigo de Paul la agarraron para el cachetazo cuando desde el jurado Ángel de Brito le preguntó cómo estaban las cosas con su ex del 1 al 10. El ocho que contestó tímidamente tuvo más que ver con el bozal legal que le metió el campeón del mundo que con el fluir de la relación con el padre de sus dos retoños. La actual pareja de José "El Principito" Sosa tuvo un desempeño decente para ser un debut. Y más teniendo en cuenta el ladero que le pusieron.

Es que Fleitas, además de ser un profesional que demostró un gran nivel en la coreografía que le tocó, antes fue parte del elenco que acompañaba en los escenarios a ni más ni menos que Tini Stoessel. Sí, la ex de su ex, y la mujer que estuvo en el centro de las críticas de Homs, cuando todavía no estaba en pareja con el jugador de Estudiantes de la Plata y aún le dolía el abandono del ex Racing.

Uno de los que debía ser un punto alto en el espectáculo tan ensayado fue Cristian Castro. El cantante casi que llegó como una devolución de los días a los que no fue a Canta conmigo ahora, el último programa que hizo Tinelli en El Trece. Y su inicio fue tan fallido que llamó la atención de las ácidas miradas de las redes sociales, que remarcaron el visualmente evidente playback con el que llegó el hijo de Verónica.

Lo cierto es que el único cantante que no cantó fue él, ya que también estuvieron haciendo uso de su gola Luck-Ra, BM, Callejero Fino, y en un desempeño sorpresa al que las voces más críticas calificaron como "aullidos", también demostró lo suyo Florencia Vigna. Es probable que las malas calificaciones a su desempeño sean excesivas, ya que no fue tan terrible el show que brindó en el estudio de Martínez.

Todos ellos precedieron al momento de Castro, quien se quedó compartiendo elogios con Tinelli y cuando llegó el momento de tocar un tema más, mientras todo el público pedía Azul, "El Cabezón" quería que suene "No podrás" y el dueño del canal, Daniel Vila, quien venía de prestarle un palo verde al conductor para que pudiera salir al aire y cumpliera con todos los gastos, fue quien tuvo el voto final para optar por la canción que quería el conductor.

La decisión que fue contra la voluntad popular que pedía otro tema, no parece nada inocente. Es que la letra de la canción que terminó interpretando pareció un mensaje muy claro, de este Tinelli separado, a su ex Guillermina Valdez. Cabe recordar que, si bien la separación fue el año pasado, en el entorno del conductor se comenta que su dolor por el fin del amor es todavía muy fuerte y grande, por lo que la canción que asegura que "no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé" sería un encriptado comunicado perfecto para retratar su situación sentimental.

El comienzo del ciclo, siempre tan esperado y con sketches propios, esta vez dejó a los clásicos Beatles para sumarse a la ola rosa de la película de Barbie. Sobre fragmentos de esa película es que se montó la clásica parodia con doblajes graciosos y el eje principal giró entorno a que la actriz Margot Robbie, quien encarna a la muñeca en el film, que quería ser parte del Bailando. Un recurso que, al igual que las cámaras ocultas, no pasa de moda.

En el típico juego que tiene Tinelli con su público, a casi un año de Qatar 2022 y la tercera estrella de la Selección Argentina de fútbol, en el medio del show de la apertura, homenajeó a La Scaloneta con una performance con un bailarín con la celeste y blanca puesta, plagada de relatos e imágenes de la obtención del título mundial.

Parece mentira que tras tanto tiempo, le hayan dado lugar a ese hecho tan importante para la Argentina y, luego de haber participado tres veces del show, no se hayan acordado de Silvina Luna, recientemente fallecida en el Hospital Italiano, tras 79 días de agonía en la que estaba por su malestar renal, producto de la mala praxis que ejerció el falso cirujano plástico Aníbal Lotocki.

En ese programa Luna hasta tuvo que soportar que Marcelo Polino, también actual jurado, la acusara de que le "pesaba la cola de Lotocki", ya sabiendo que la mujer estaba atravesando graves problemas de salud por la silicona líquida que le inyectaron y que arruinó para siempre su salud. Es probable que este martes, el conductor recoja el guante y la mencione. Pero el día importante era en el debut, y el olvido suena a imperdonable.