“Podían compensarme y no lo hicieron”: el descargo de Liberman por el escándalo del helado

Todo por un helado. Tras la guerra entre Martín Liberman y una heladería, el periodista deportivo salió a defenderse de quienes lo tildaron de rata y afirmó que hay dos mensajes de distintas épocas. Uno consta del año pasado, y fue en base a un pedido de su parte de hacer canje, y otro un reclamo en el cual expresó su descontento con el pedido.

“Les quiero contar porque los chicos de LadoBueno lo omitieron. Yo les reclamo a ellos en forma privada. Les mando la foto del pote y me contestan a qué sucursal, cuándo, cómo. Y yo que sé que sucursal si yo lo pedí por una aplicación. Entonces, no crean en todo lo que lean y en lo que escuchan porque hace un año que yo les dije si querían hacer algo juntos. Lo que ellos omitieron, es poner la parte donde yo les mando una foto del helado que recibí, donde por varios días no me respondieron nada, y cuando me respondieron fue en que sucursal y nunca más nada”, explicó Liberman en sus redes sociales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte, el periodista manifestó que él solo esperaba que la heladería se hiciera cargo de haberle mandado un pote sin estar lleno, y en mal estado. “Ellos tenían la chance de resarcir el error, de compensarme o no, de darme una explicación o no y no lo hicieron. Como no me respondieron hasta el día de hoy, es que yo decidí subir una foto del helado, Pequeño detalle no. Esto es así, resumiendo. Yo voy a seguir tomando el helado que me gusta y yo quiera. Aunque hay muchos otros ricos, este es uno de los que nos gusta pedir”.

Respecto al pedido de canje que realizó hace un año, Liberman reveló: “Me dijeron que no en su momento y está perfecto que me hayan dicho que no. Después de eso habremos comprado no menos de 20 o 30 veces el helado. Normalmente viene bien, a veces un poco vacío. Pero nunca como esta vez. Vacío, todo pegoteado, mal presentado. Y la verdad que decir 'che que feo que está ese pote, te mando otro'. Mucho más fácil es dar a entender que mi queja está vinculada a una negativa de ellos de hace un año”.

Por último, y bajo un tono irónico, el periodista afirmó que se sintió estafado por el comercio: “O sea, estuve un año esperando que me venga un mal pote para devolverles. No maestro no es así. Estábamos con mi mujer esperando para disfrutar del helado, y cuando abrimos el pote, me dijo 'uh me re cagaron y le dije que sí'. Puede pasar, sí. Pero lo bueno es asumirlo, no echarle la culpa al otro, que es lo que están haciendo”.

Cabe recordar que en su denuncia instagramera, Liberman escribió: “Si pedís un pote en Lado Bueno, es probable que te venga con el pote así. Sinvergüenzas, llenen el pote o no estafen a la gente”. Acto seguido a esto, el comercio le respondió vía Twitter: “No sean como Martín Liberman que miente y cuando te negas a darle un helado te escracha. Ah y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”.

En esa misma línea, la heladería compartió una captura de pantalla del chat entre el comercio y el conductor de televisión, en el cuál el pasado 19 de julio, este último les escribió: “Hola, me encantaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”.

El 26 del mismo mes, la heladería vio el mensaje que había recibido días atrás y le respondió: “Hola Martín! Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos!”.