Polémica: Diego Torres se adjudicó la autoría de "Color Esperanza" y Coti Sorokin salió a cruzarlo

A pesar de que Color Esperanza, exitazo del año del año 2001, los unió en la alegría del triunfo, el cantautor Coti Sorokin y el cantante Diego Torres ahora están enfrentados justamente a causa de la canción.

Polémica

Es que en una entrevista de Torres con el diario español La Vanguardia, hay varias referencias a que el tema es de su autoría, cuando en realidad fue escrito por Sorokin. "Say no more, Diego Torres. Si vos contás la verdad, se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza, y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo", escribió Coti en Instagram.

¿Robo de canción?

Además, publicó fotografías de la nota en la cual Torres es señalado como "el autor de Color Esperanza" y el mismo cantante habla de "haber hecho esa canción". Además, cuando el entrevistador le consulta sobre "escribirla", no lo desmiente. "Saquen sus conclusiones. No voy a opinar por ahora", agregó el compositor.

Color Esperanza ya había sido motivo de enfrentamiento entre Torres y Sorokin luego de que en febrero el cantante la interpretara en el concierto Venezuela Aid Live, montado en protesta contra el presidente de aquel país, Nicolás Maduro.

"Las canciones no se venden"

Aquella vez, el autor remarcó que su canción "sólo está a disposición de la gente, no de políticos", y recordó que "partidos políticos de todos lados y colores" le ofrecieron "cientos de miles de dólares para usar Color Esperanza en campañas".

"Nunca acepté, siempre me negué. Incluso en momentos que lo necesitaba mucho. La única vez que fue usada fue en Canarias, ilegalmente. Lo denuncié y la levantaron antes de llegar a juicio. Las canciones no se venden", sentenció Coti.