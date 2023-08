¡Polémica! Edith Hermida perdió su celular y acusó de "ladrones" a sus compañeros de Bendita

Un escándalo inesperado y una separación en puerta se dio en la última emisión de Bendita, con Edith Hermida como protagonista que dejó a todos no sólo sorprendidos sino también ofendidos. Mientras se realizaba el programa como es habitualmente, la panelista se dio cuenta que le faltaba el celular y señaló a todos sus compañeros como posibles ladrones.

Los filtros se los olvidó en la casa o a la vuelta de la esquina porque no le faltaron dedos para señalar tanto a sus compañeros como a la producción y la gente que integra el detrás de cámara del programa televisivo como posibles culpables de haberle hecho desaparecer su celular. Y como si fuera poco, no fue un solo comentario al azar, sino que lo mantuvo durante todo el final de la emisión.

Mientras Beto Casella llevaba la conducción y se encontraban todos los panelistas en pleno debate, Hermida no se quedaba quieta en su lugar, se movía de un lado al otro y hasta rumoreaba con su compañera, Tamara Pettinato, como si algo incómodo le estuviera pasando. Y claramente eso era: en ese preciso momento, deschavó la ausencia de su teléfono celular y aseguró que ella lo llevó al estudio y ahí mismo desapareció.

"¿Se puede saber qué pasa? Veo movimientos, que te parás...", le preguntó Casella con un tono de voz un poco molesto por la actuación de su compañera. “Vine con mi celular y no lo encuentro. Me lo robaron acá, adentro del estudio”, respondió totalmente exaltada e indignada la ex pareja de Roberto Batata Fernández. Lejos de tomar la acusación como algo normal, el conductor le repreguntó: “¿Cómo que te lo robaron acá?” lo cual ella, con total firmeza dijo: “¡Me lo robaron acá!”.

El hecho no pasó desapercibido bajo ningún aspecto, porque Pettinato comenzó a llamar desde su celular al de Hermida para dar contacto con la persona que se lo haya quedado o para ver si sonaba o vibrara en alguna parte del estudio donde se lo haya olvidado. Aun así, sus compañeros no lo tomaron nada bien. “Estás acusando a todos, a los chicos de detrás de cámara, a todos”, señaló la hija de Roberto Pettinato. A su vez, el locutor le consultó, a modo de sarcasmo, “¿Nos estás acusando de algo?”.

El programa se volvió totalmente tenso y mientras Hermida acusaba a todos sus compañeros, ellos la señalaban con desprecio por tratarlos a los demás de ladrones. “Sos tan dispersa que no podes asegurar que viniste con el celular”, le indicó Casella. A lo que ella respondió firmemente: “Vine con el celular. Seguro me lo robaron”. En el mientras tanto, Pettinato continuaba llamando y su móvil sonaba pero nadie contestaba.

Con el hartazgo de que se produzca tan severa acusación y de manera descarada en su propio programa, el conductor le puso un freno a Hermida y le manifestó que nada de lo que estaba diciendo podía ser real. “Acá no hacen esas cosas ni mucho menos tenemos un ladrón en el estudio”, indicó. “No sé… la última vez que lo vi fue acá en el estudio. Estoy desesperada, no me puedo ni concentrar, chicos”, agregó la víctima.

Sin más palabras, Casella le puso un punto final a la situación y no dejó que pase a mayores ni que se siga señalando como si fuese al pasar que hubiera un ladrón en el estudio de Canal 9, a pesar de que el celular todavía no se encontraba en manos de su dueña. Aun así, en los minutos finales del vivo, la panelista volvió a intentar llamar con el teléfono de Pettinato y la respuesta siempre fue la misma: tono sin contestar.

El programa terminó y no se habló más del tema, incluso no informaron qué sucedió con el mismo, pero al rato siguiente, Hermida comenzó a postear historias, fotos y videos a través de su cuenta personal en Instagram y dio a entender que el problema ya estaba resuelto. Ahora… ¿Sus compañeros le perdonarán haber sido acusados como ladrones?