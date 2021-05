Polémica en las redes: Paulina Cocina admitió que le pasaba recetas a Villafañe cuando estaba en Masterchef

Después de que en enero pasado Claudia Villafañe se consagrara como la gran ganadora de MasterChef, algunos de los fanáticos del programa cuestionaron si no existió una especie de fraude, ya que siempre circularon los rumores de que la rubia era una de las preferidas de la producción de Telefe.

Aunque nunca se pudo comprobar que eso fuera cierto, este domingo se supo que la ex de Diego Maradona recibía algunos consejos de Paulina Cocina, la influencer que es toda una sensación en las redes sociales por sus recetas y buenos tips.

En enero pasado Claudia Villafañe ganó Masterchef.

De invitada en la Mesa de Mirtha Legrand, Paulina contó que ella y su familia son fanáticos del programa y que solían disfrutar mucho de las apariciones del Turco García, que estuvo en la primera edición y quien justo también estaba de invitado ese mediodía.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Llorábamos de risa cuando aparecías, cuando hablabas a la cámara nos daba mucha risa. Era un personaje muy querible", le dijo la cocinera al ex futbolista.

Al respecto, Juana Viale le consultó a la cocinera si era cierto que Claudia Villafañe la llamaba para pedirle recetas. Un poco dubitativa, ella respondió: “No sé si estoy autorizada para hablar de este tema”. “Sí, estás autorizada”, le contestó la nieta de "Chiquita" entre risas.

Paulina Cocina contó que ayudaba a Claudia con recetas.

En ese momento, el Turco García, que fue también participante de la primera temporada del reality de Telefe, intervino: “Mirá que yo sé, yo estaba ahí cuando llamaba y anotaba. Te llamaba tipo once y media o doce, cuando teníamos que entrar ahí”.

Con esa confesión, Paulina admitió: “Sí, sí. No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa, pero cuando estaba por llegar me decía: ‘Nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’. Y ahí yo le decía: ‘Podés hacer esto, podés hacer lo otro’”, reveló.

Además, contó que no solo ayudaba a Claudia con algunas ideas y recetas, sino también a la influencer Belu Lucius, otras de las famosas finalistas. "Me sorprendió mucho, hablando con Claudia o con Belu Lucius también, que de verdad es una competencia. De verdad estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome ‘no me alcanza el tiempo’. ¡Tampoco la asesoraba a Belu, eh! Ni a Claudia tampoco, solo charlábamos", cerró sobre el tema la cocinera.