Polémica por el mansplaining de Mauro Viale a su compañera: "Te voy a contar la filosofía del fútbol porque sos mujer"

El periodista Mauro Viale quedó en el centro de la polémica luego de que ayer realizó un comentario machista, con el que buscó desacreditar a una de sus compañeras de la señal de noticias A24 por el simple hecho de ser mujer. Todo sucedió cuando trataba en su programa la salida de Lionel Messi del Barcelona.

El diálogo se dio entre Viale y la periodista Liliana Caruso. Al momento de tratar la salida del astro del seleccionado argentino del Barcelona, Caruso fue interrumpida por Viale quien, en modo full mansplaining (cuando un hombre intenta explicarle algo a una mujer por el simple hecho de ser hombre), le dijo que ella no entendía nada porque su género.

Cabe recordar que el periodista fue durante mucho tiempo relator de fútbol. En su trayectoria se suman las coberturas de los mundiales de 1986 y 1990. Justamente una de las cosas que no tolera, según supo este medio, es que cuando se habla de la conquista en México se pase el relato de Víctor Hugo Morales del gol de Diego Maradona a los ingleses, porque considera que el suyo fue mejor.

A continuación, te dejamos el dialogo completo:

-Liliana: Yo creo que sí, que se tiene que ir (por Messi). Lógicamente, espero que algún día vuelva a la Argentina.

-Mauro: Ese equipo se comió 8 goles (por el Barcelona)...

-L: Sí, pero también fue campeón de todo.

-M: Te voy a contar la filosofía del fútbol, porque ustedes son mujeres...

-L: Sí, ya lo sé, no tiene nada que ver que sea mujer.

-M: No entendés de fútbol. Vos sos varón, escuchame que te quiero explicar, jugás al fútbol, te comés 8 goles y se terminó la vida. ¿Qué me quiere explicar una mujer a mí?

-L: No, perdón, hay fútbol femenino. Para la que se come 8 goles también debe ser terrible.

-M: Una mujer se puede comer 14 y no pasa nada.

Pero Viale no fue el único. Uno de sus compañeros del piso, el periodista Lucio Di Matteo, se metió y avaló los dichos del conductor. Toda la polémica hizo que el periodista sea tendencia en redes sociales durante toda la tarde y buena parte de la mañana de hoy.