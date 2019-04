Polémica por el nombre que Jana Maradona le puso a su nueva mascota, ¿palito para Dalma?

Sigue la interna. Jana Maradona sorprendió a sus seguidores en las redes al mencionar cómo es el nombre de su nueva mascota, una perrita. Aunque suele tener un marcado perfil bajo y esquiva con soltura las peleas de su familia, la hija menor de Diego Maradona eligió un nombre muy polémico. ¿Palito para Dalma?

"Cómo me infló los ovarios Roma toda la noche. La dejaba en el piso y subía; me lamía, me mordía, me pisaba la cara y así sucesivamente", se quejó Jana desde su Twitter.

La elección causó revuelto, dado que su media hermana le puso ese nombre a su hija. Y, como era de esperarse, muchos la interpelaron por la desafortunada "coincidencia". "¿Se llama como tu sobrina? ¿No podrás cambiarle el nombre? Ponele Amor, Ramona, algo parecido. Pero, ¿Roma? ¿No es provocativo? Pregunto. Ojo que soy re pro los hijos del Diez", le puso uno de sus seguidores.