Polémicas, chicanas y el llanto de Fede Bal: MasterChef Celebrity aplastó al Cantando

Primero fue Bake Off Argentina, luego el Gran Premio de la Cocina y para empezar a darle un cierre a este 2020 a pura horneada, Telefé estrenó ayer el primer capítulo de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que tendrá ahora su edición con famosos de la farándula, la música, la cultura y otros ámbitos de la Argentina.

La idea del programa es que los participantes, que en esta edición son como bien dice el nombre celebridades, completen diferentes desafíos culinarios para luego ser evaluados por el jurado que está compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damian Betular. La conducción del ciclo esta a cargo de Santiago del Moro.

Para esta nueva versión del reality, Telefé convocó a:

Claudia Villafañe .

. Ezequiel Iván “El Polaco” Cwirkaluk.

Federico Bal.

Iliana Calabró.

Roberto Moldavsky.

Claudio Omar "El Turco" García.

Patricia Sosa.

Belu Lucius.

Analía Franchín.

Vicky Xipolitakis.

Boy Olmi.

Martín “El Mono” Fabio

Ignacio Sureda .

. Sofía Pachano .

. Leticia Siciliani .

. Rocío Marengo.

Antes de empezar con la disputa entre los dos equipos, rojo y azul, los participantes recorrieron las instalaciones del estudio y fue ahí cuando la “Griega” dejó la primera perlita de la noche: se confundió un nabo con una lengua de vaca.

Después de dividirse en equipos fue el turno del "Mono", el cantante de Kapanga, quien quedó en el centro de la escena. Es que los jurados le pidieron a los participantes que se saquen todas las joyas, cadenitas y alhajas que tenían para evitar algún accidente. Fue ahí cuando “El Mono” les dijo que hacía 17 años que no se las sacaba sus cadenas y sus anillos.

“Nunca pensé que me iban a hacer sacar las joyas. A Mario Baracus no le gusta esto”, dijo entre risas el músico, en alusión al personaje de la serie de los ochenta Brigada A, en la que Baracus era interpretado por Mr T (el que peleó contra Rocky en Rocky III). “En teoría no se puede, pero vamos a hacer una excepción, ahora, no quiero un pedazo de crucifijo en la comida”, le advirtió Martitegui en la que sería su primera participación como “el malo” del programa.

Bal (equipo azul) y Villafañe (equipo rojo) fueron los capitanes designados para el primer programa, que también tuvo sus primeras polémicas y enfrentamientos. El hijo de Carmen Barbieri se cruzó en reiteradas ocasiones con Martitegui, dueño del restaurante Tegui. La primera de ellas fue una chicana cuando Bal se largó a llorar picando cebolla para una focaccia y dijo que “lloraba de felicidad”.

Sin dejársela pasar, Martitegui le preguntó si había picado cebollas alguna vez en su vida. Ahí fue cuando redobló la apuesta. “Sí, claro. ¿No te caen lágrimas cuando picas cebolla, no tenés lágrimas?”, le contestó. Con pocas pulgas, el chef evitó dejar atrás la polémica y siguió con el cruce. “Había hablado del orden en la mesada. Esto es un despelote”, le dijo el jurado al ver la estación del participante.

Intentando descomprimir la situación, Fede Bal procuró salir con un chiste que solamente terminó por empeorar las cosas. “Pero las cáscaras de palta están en el cesto”, dijo para defenderse de que no había tal desorden como creía el jurado. “Podes querer escuchar o no querer escuchar, pero si queres hacé lo que te digo”, remató y le puso fin a la discusión; pero sólo por ese momento, ya que volverían a cruzarse más tarde.

No así fue lo que pasó entre Martitegui y El Polaco. El cantante pidió ser él quien se encargue de preparar el plato de arroz con pollo debido a que suele hacerlo para sus hijas una vez por semana, según contó, por lo que consideró que no iba a pasar papelones ante la devolución del jurado. Esa misma historia se la contó a los tres jurados cuando llegó el momento de defender su preparación.

"A mí me emocionan cosas de la comida que a veces no tienen que ver con la comida en sí. Tenía una opinión de tu plato cuando lo vi, pero después contás que se lo hacés a tu familia. Y a veces la comida es más que lo que está en el plato. Eso me emocionó mucho, y ahí cambia la percepción que tengo de lo que hiciste", le dijo Martitegui, visiblemente emocionado.

Pero, volviendo al cruce con Bal cuando llegó la hora de la devolución, el cheff decidió cantar retruco.“Te felicito... por la vincha”, afirmó cuando el participante presentó el plato ante el jurad. Pero sin dejarse perturbar, Bal reflexionó y dijo que pensaba que el jurado “se hace el duro, que se pone una coraza”.

Cuando llegó la hora de los puntajes, el equipó que comandaba Bal se hizo con la victoria. Pero no fue el único ganador de la noche, ya que en la previa se especulaba con que pasaría en la competencia entre MasterChef Celebrity y el Cantando 2020. ¿Quién ganó la disputa por el rating? En la franja, Telefé se ubicó con 15 puntos contra 8,2 de El Trece.