Poliamor y la guerra con Piqué por la letra chica del "acuerdo" por sus hijos: "A Shakira eso no le gusta"

Los ojos de aquellos que aman a Shakira quedaron como platos luego de que se filtrara la información más jugosa de la colombiana. “Podemos confirmar que Hamilton sí entraba por la noche, suponemos que, a verse con Shakira, lógicamente porque no se le ha perdido otra cosa en esta urbanización. Toda esa zona es de villas. Shakira ha estado siete días en esta villa Coco Loco, espectacular, unifamiliar, enorme, con todos los servicios de lujo”, contaba Tamara Gorro, influencer y panelista de Antena 3, España, sobre el affaire entre la cantante y el automovilista.

Pero lo cierto es que el vínculo entre ambos parece que es larga data: la supuesta historia de amor empezó en mayo de este año cuando al final del Gran Premio de Fórmula 1 Lewis Hamilton conoció a Shaki y, al parecer, el flechazo duró mucho más de lo que se esperaba. Como dice Taylor Swift: “el que odia va a odiar” y sí, las malas lenguas hablaron más de la cuenta y dijeron que en realidad el romance con el musculoso piloto de Fórmula 1 era sólo un burdo rumor para “darle celos a Piqué”.

En medio de este contexto, las periodistas de Mamarazzi (las mismas que filtraron la infidelidad del ex defensor del Barcelona) revelaron que la artista y Lewis ya le pusieron un título a su relación. Esto lo confirmó el periodista español Jordi Martin: “Se trataría de una relación abierta sin mayores compromisos. Simplemente se ven para pasar un momento y luego tienen vía libre para seguir con lo suyo sin lugar a futuros reclamos”.

El amor se dio un lugar exclusivísimo de Ibiza, un lugar paradisíaco que no deja nada librado a la imaginación. Se llama Coco Loco y es una villa que lo tiene todo: playas únicas, mar esmerilado, piscinas con piedra caliza que dan para pasar días y noches románticas. En fin, aquellos rumores que decían que la cantante y el piloto se habían separado, quedaron totalmente reducidos a la nada misma.

El drama con Piqué

El estrellato, la fama y los millones que tiene Shakira en su poder quedan relegados cuando se trae al paño a Gerard Piqué. Es que la colombiana sufre los mismos problemas que muchas mujeres en el mundo: el incumplimiento de las tareas de cuidado y paternidad para con sus hijos Sasha (11) y Milan (9).Lorena Vázquez y Laura Fa de Mamarazzi también dieron a conocer el problemón que padece la cantante colombiana: “A Shakira le gustaría que Gerard hiciera el esfuerzo de pasar las vacaciones en algún lugar que le hiciera la vida más fácil a sus hijos". Esto es porque ella vive en Estados Unidos y él sigue residiendo en España.

Pero esto no es lo único que le incomoda a la artista. Resulta que, al parecer, Piqué estaría “robando” un poco con el acuerdo entre las partes y lo que le molesta a la intérprete de "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" es que "no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales, para estar con los niños durante su periodo vacacional". Se rumorea que el ex jugador de fútbol deja en manos de los ex suegros de la cantante a los niños y, según el contrato nadie más que Piqué y Shakira están autorizados para el cuidado de los niños, de lo contrario se necesita "una autorización explícita del otro progenitor al respecto".