Polino, Ventura, las críticas a Silvina antes de morir y la defensa encubierta a Aníbal Lotocki: "¿Te pesa la cola?"

El fallecimiento de Silvina Luna tras pasar 79 días internada en el Hospital Italiano movilizó con dureza al mundo del espectáculo y golpeó directo contra el paradigma que lleva a miles de mujeres y hombres a realizarse intervenciones quirúrgicas con fines estéticos. Del otro lado quedó, acorralado. el falso cirujano plástico Aníbal Lotocki, una persona que no tendría que estar ejerciendo y que inyectó silicona líquida de forma ilegal en una infinidad de pacientes.

Los rumores sobre la protección política con la que cuenta y contaba para seguir ejerciendo durante años fueron siempre una expresión de sus detractores, aunque nunca pudo comprobarse cuál era la mano -si es que realmente existía- que lo protegía de que la Justicia no terminara con su carrera.

Lo cierto es que durante los últimos años sí se pudieron ver otras de esas intenciones públicas de cuidarlo, aunque no de referentes de las gestiones locales y nacionales, sino por parte de algunos periodistas que hoy con las muerte de Luna y Mariano Caprarola se llaman a silencio, pero que fueron defensores públicos del desempeño médico de Lotocki.

El más importante y reconocido, quien hasta amenazó con escribir un libro en defensa del falso cirujano plástico, es Luis Ventura. Hace algo más de un año, para mediados de 2022, el periodista hizo un desfile mediático arengando su próxima publicación -que finalmente nunca vio la luz-, en la cual abordaba los expedientes judiciales con los que se había llevado a juicio a Lotocki.

La defensa irrestricta del médico lo llevó a utilizar los mismos argumentos que el procesado a la hora de ejercer la defensa: las causas prexistentes y el síndrome de ASIA, una reacción autoinmune a los plásticos con los que se realizan este tipo de intervenciones. Por estas palabras y esta militancia en favor del nacido en Misiones, fue que hasta la mismísima Luna le contestó durante una de las últimas participaciones que hizo en LAM.

"Estuvo Ventura la semana pasada y contó que va a hacer un libro para hablar de los expedientes, puntualmente", le preguntó allí Ángel de Brito. "La verdad, después de todo lo que he y sigo pasando, que es de público conocimiento, yo tengo la energía puesta en mi sanación y no voy a poner la energía en inventos y en cosas que no son probables, porque esto ya pasó por la Justicia, ya fue condenado por cuatro, cinco años de cárcel", explicó Silvina.

"A mí me hubiera gustado que sea mucho más. Pero en un país como el que estamos, donde comprobar la mala praxis es muy difícil, yo siento que por lo menos se escuchó, que la condena es condena. Y se comprobó que lo que puso e hizo fue dañino. Así que imagínate que Ventura diga esto me tiene sin cuidado", confesó en aquel entonces. "Así que me tiene sin cuidado lo que ponga en ese expediente y lo que quiera escribir. Evidentemente hay un acuerdo, un tongo, una amistad, un no sé qué con Lotocki, no le veo otra", acusó Luna.

Otra de las personas con las que la recientemente fallecida tuvo cruces al respecto fue Marcelo Polino, cuando este era parte del jurado de Bailando por un Sueño y le preguntó, a modo de crítica por su mal desempeño en la pista de baile, si le pesaba la cola de Lotocki. La acusación, completamente desubicada, generó la protesta de Luna, quien si bien todavía no peleaba por su vida como en los últimos meses, ya estaba diagnosticada y esperando un transplante de riñón.

"¿Te quedaste mal de verdad, Silvina? Con Polino, acá lo tenés, con lo que te dijo el otro día del baile. Lo dijiste en todos lados", le preguntó Marcelo Tinelli cuando ella volvió a los estudios para ver a El Polaco, quien en ese momento era su pareja estable. "Sí, me parece que estuvo de más", opinó la ex Gran Hermano. "Obvio, ¿cómo no me la voy a bancar? Tiene problemas de salud pero auditiva, porque escuchó mal lo que yo dije", fue la respuesta del jurado al conductor, cuando este le pidió que se banque la protesta de la participante del reality. "Le dijo algo de la condición física", insistió el ex vicepresidente de San Lorenzo.

"Le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki nada más. No dije nada de la enfermedad ni de lo que le pasaba", contestó Polino en uno de sus típicos ataques de altanería y soberbia. Luego, y tras que le confirmaran que eso le había molestado a Luna, continuó su defensa: "Bueno, pero no hablé de la salud. Salud es otra cosa. No le pregunté cómo estaba de los riñones, le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki nomás", explicó.

"Me extrañó, Marce", aseguró Silvina. "Porque hace poco hablé en su programa de radio y me pregunta siempre cómo estoy de salud. Le tengo aprecio, es por eso que me sorprendió. Del que menos me esperaba que me diga algo así era de su parte. Me pueden decir de todo, que bailo mal...", detalló la rosarina. "Que bailás mal te lo dije también", la interrumpió el periodista de espectáculos.

"Me la banco, son críticas constructivas y espero mejorar en la próxima gala. Pero por ahí, eso me parece que no hacía falta nada más", reflexionó Luna. "Si te pesaba", volvió a chicanear Polino. "Entiendo que tenés que justificar tu sueldo", cerró Silvina, con la altura suficiente como para arruinar los argumentos de su rival. El emoji de un corazón partido compartiendo la noticia del fallecimiento de Silvina que Polino realizó el jueves, es una demostración de que, seguramente, se arrepiente de aquel violento e innecesario cruce en el programa que conducía Marcelo Tinelli por la pantalla de canal Trece.