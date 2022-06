¡Poné el pochoclo! Las películas de Marvel que seguirán dominando el cine en 2022

Si pensamos en películas de superhéroes, no podemos dejar de lado a una de las franquicias más grandes de todas: Marvel. El Universo Cinematográfico de Marvel, conocido como MCU por sus siglas en inglés, ha producido ya más de 25 películas y muchas series que lideran los consumos audiovisuales.

Grandes e icónicos personajes de cómics han cobrado vida en la pantalla grande, de la mano de esta franquicia. Algunos de sus ejemplos más emblemáticos son Spider Man, Hulk, Thor, Capitán América, Dr Strange, Deadpool, entre muchos otros.

Son más de 300 personajes los que incluye el MCU, que despiertan grandes pasiones entre sus aficionados. Año a año miles de personas esperan los nuevos lanzamientos de Marvel, ansiosos de disfrutar de las mega producciones audiovisuales que ofrece la franquicia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Apto para todo público

Las películas de Marvel son esperadas y disfrutadas por un amplio público heterogéneo. Personas de todas las edades, géneros y nacionalidades, disfrutan de los largometrajes realizados por esta franquicia.

Es muy común ver adultos haciendo largas filas por horas y horas para poder asistir a la primera función de una película de Marvel en el cine. También, podemos cruzarnos por la calle con muchos niños y niñas disfrazados de estos clásicos superhéroes.

La pasión por estos seres con súper poderes, no entiende de fronteras, ni límites. Ha trascendido a los públicos originales y aficionados a los cómics, para expandirse por todo el mundo, alcanzado hasta los rincones más inhóspitos.

De los cómics a la pantalla grande

De la mano del Universo Cinematográfico de Marvel, muchos personajes e historias de cómics han cobrado vida, ingresando en los cines de todo el mundo.

La compañía estadounidense de cómics Marvel fue fundada en el año 1939. Si bien tuvo éxito desde sus inicios, su popularidad fue incrementando con el paso del tiempo. Al igual que cualquier empresa, Marvel ha experimentado cambios que la han llevado a ser lo que es hoy en día.

Como mencionamos anteriormente, son más de 300 personajes los que integran este mundo de ficción. Entre los más populares se destacan Spider Man, Hulk, Thor, Capitán América, Dr. Strange, Deadpool, Capitana Marvel, Wolverine y muchos más.

Es difícil seleccionar solo algunos, porque son muchos y porque cada uno de ellos tiene su público, que defenderá hasta las últimas consecuencias la superioridad de su superhéroe. Lo cierto es que todos, han logrado despertar grandes pasiones en personas de todo el mundo.

Universo Marvel, sus películas y series

Dentro del Universo Marvel existen muchas películas y series. Para ser exactos, hasta el momento hay 27 y películas y 12 series. A continuación, haremos un breve repaso cronológico por los productos audiovisuales que el MCU ha producido hasta el día de hoy.

Las películas de Marvel pueden dividirse en cuatro fases, reconociendo dentro de cada fase una serie de films que salieron en un lapso determinado de tiempo. La fase uno comenzó en 2008 y concluyó en 2012, la fase dos comenzó en 2013 y concluyó en 2015, la fase tres comenzó en 2016 y concluyó en 2019 y, por último, la fase cuatro comenzó en 2021 y aún no ha finalizado.

Además de las películas, dentro de las fases pueden reconocerse las series de la franquicia, pero para poder realizar un análisis más claro, nos centraremos sólo en los largometrajes que las integran.

Fase uno

Esta fase está compuesta por seis películas, y su origen tuvo lugar en el año 2008. En dicho año, salió la primera de todas ellas, Iron Man. A ella le siguió, en el mismo año, El Increíble Hulk; luego salió Iron Man 2 en el año 2010; en el 2011 salieron Thor y Capitán América: El Primer Avenger; y por último en el año 2012 salió la última película de esta primera fase, The Avengers.

Si bien ese es el orden cronológico en que aparecieron por primera vez en la pantalla grande, no necesariamente es el orden en el que transcurren los hechos narrados.

Fase dos

Esta fase está integrada también por seis películas. La primera en salir fue Iron Man 3, en el año 2013. A ella le siguió Thor: El Mundo Oscuro, meses más tarde; luego apareció Capitán América: Soldado de Invierno en el año 2014; en ese mismo año salió también Guardianes de la Galaxia; por último, en el año 2015 salieron las dos últimas películas de la fase: Avengers: Edad de Ultron y Ant-Man.

Fase tres

Esta fase está compuesta por una mayor cantidad de películas, son once en total. Las mencionaremos de acuerdo a su orden de aparición en la pantalla grande: Capitán América: Civil War; Dr Strange; Guardianes de la Galaxia Vol.2; Spider-Man: Homecoming; Thor: Ragnarok; Pantera Negra; Avengers: Infinity War; Ant-Man and The Wasp; Capitana Marvel; Avengers: Endgame; Spider-Man: lejos de casa.

Fase cuatro

Hasta el momento esta es la última fase de las películas de Marvel, y hay gran expectativa por los lanzamientos durante este 2022. La primera película de esta fase fue Black Widow, que salió en el año 2021; a ella le siguió Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos; Eternals; y por último Spider-Man: No Way Home.

Lanzamientos para este 2022

Con gran expectativa se esperan los

, entre los que se encuentran Dr Strange: El Multiverso de la Locura, Thor: Love and Thunder y Black Panter: Wakanda Forever. Además, ya están previstos los lanzamientos que completarían la fase en el 2023, entre los que se encuentran The Marvels; Guardianes de la Galaxia Vol.3; Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Fantastic Four.

Con todas estas películas aún por estrenar, Marvel sigue liderando las taquillas de los cines en todo el mundo, donde miles de personas esperan con ansias la llegada de estas nuevas entregas cinematográficas.

Los superhéroes de Marvel despiertan pasiones en grandes y chicos, y llenan los cines de todo el planeta con cada estreno.