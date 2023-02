Poné los ravioles: la mamá de Tini se subió al "Bal-gate" para aniquilar a Estefi Berardi

La polémica separación entre Federico Bal y Sofia Aldrey destapó un cajón de recuerdos y pases de factura interminables. Por fuera de los protagonistas, quien quedó en el centro de la escena fue la panelista Estefi Berardi -sindicada, chats mediante, como una de las amantes del actor-. Tras el fuerte cruce con Yanina Latorre, la periodista sumó ahora un nuevo ataque por parte de la mamá de Tini Stoessel. Poné los ravioles, que estamos todos.

¿Por qué se metió la mamá de Tini en esta novela? Mariana Muzlera aprovechó la ola de críticas hacia la panelista y le pasó factura por la información que la periodista hizo pública sobre la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs. Sí, la misma en la que su propia hija fue sindicada como la "tercera en discordia".

Cabe recordar que fue Berardi quien difundió la información -aparentemente no chequeada- que sostiene que la cantante no se lleva bien con los dos hijos de su pareja: "El dato que yo tengo viene del lado de él. Sé que a ella no le interesa compartir con ellos. Me han contado cosas horribles que no puedo ni contar, harían quedar muy mal a Tini”.

Es por esto que, frente a la difusión de los chats hots entre Berardi y Bal, en los cuales se ponían cosas como “tu carita de placer cuando te agarre del pelo” y se ofrecían la ropa de la ex pareja del hijo de Carmen, Muzlera twitteo: “Un juez llamado tiempo pone a todos en su lugar”. Si bien no puso ni nombre ni apellido, casi que en esta ocasión, no hizo falta.

Además, cabe destacar que en cada oportunidad que se habló de Tini y De Paul en el programa LAM, Berardi fue poco agradable con sus comentarios y le mostró su apoyo a Camila Homs, quien habría sido víctima de una infidelidad. Lugar en el que se posicionó ella en la relación entre Bal y Aldrey. Esto encendió la furia de la mamá de la cantante, quien aprovechó para desquitarse en las redes sociales.

Un dato no menor, es que el jueves por la tarde, luego de que en Intrusos revelaron las conversaciones con Bal y la información de sus encuentros sexuales, Estefi Berardi amenazó a sus colegas y les afirmó: "Esto es un disparate, me van a tener que pagar los daños y perjuicios, se están encargando de esto mis abogados”.