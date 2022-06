"Ponés el cuerpo todos los días": Latorre reveló cuánto le costó quedar embarazada

Luego de que Rocío Marengo contara la triste noticia sobre su primer fallido intento para quedar embarazada a través de un tratamiento de fertilización in vitro, la panelista de LAM le dio un mensaje de aliento y aprovechó la ocasión para contar su dura experiencia personal.

"Yo estuve siete años para embarazarme de Lola, es durísimo el tratamiento”, comenzó contando Yanina Latorre. Y siguió: “12 veces al año es 'no'. Arranqué en México cuando Diego jugaba ahí, pero nunca tuve suerte. Pasé por todos los tratamientos. Era otra época, Lola ahora tiene 21 años".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahí mismo, Andrea Taboada compartió un mensaje que recibió de Marengo: “Son cosas que están dentro de las posibilidades. Hay que seguir e intentarlo. Lo quise hacer público de una porque si se llegaba a filtrar sin que yo haya dicho nada me iba a caer re contra mal", expresó.

En esa misma línea, la mujer del ex futbolista siguió contando detalles de su pasado: “Ponés el cuerpo todos los días, nadie habla del dolor. Eran 10 inyecciones diarias, no sé cómo será ahora porque la ciencia debe haber avanzado un montón”, explicó.

Luego siguió: "No era una cuestión de dinero, yo quería ser madre. Hace siete años estaba casada y no quedaba embarazada. Yo era sana y Diego también. Nos hicimos todos los estudios y así me descubrieron la endometriosis".

La enfermedad del silencio

La endometriosis es conocida como la enfermedad del silencio, y se produce cuando el tejido que normalmente recubre el útero crece fuera del mismo. El tratamiento incluye medicamentos o cirugía. Precisamente, la angelita describió que atravesó una cirugía y varios escollos para finalmente dar a luz a Lola, su primogénita. "Después de que nació Lola le dije a Diego que no quería tener más hijos. Nunca más me cuidé. Entre Lola y Dieguito perdí tres más, quedaba embarazada y los largaba en la cama”.

Sin embargo, por no querer ilusionarse, Yanina luego contó el llamativo y corto embarazo que vivió con su segundo hijo. “Cuando me entero que estoy embarazada no le conté a Diego, porque dije: 'Lo voy a perder'. No me ilusioné y a los cuatro meses me di cuenta que nunca le había dicho a Diego. Después si, le dije: '¿Sabes qué? En cuatro meses vamos a tener un bebé'. Fue el embarazo más corto del mundo".

Fuerza Rocío, ¡y a seguir intentando!